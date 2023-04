Ő a világ legnagyobb szájú nője

„Gyerekként azzal töltöttem a karácsonyokat, hogy fogtam a Guinness-rekordok könyvét, beültem vele a fa alá és lapozgattam” – kezdte a Guardiannak adott interjúját a világ legnagyobb szájú nője, Samantha Ramsdell. A fiatal nő, aki szórakoztató TikTok-videóinak köszönhetően lett világhírű, azt mondja, mindig is arra vágyott, hogy másokat szórakoztasson.

„A járvány előtt még az egészségügyben dolgoztam. De hiába volt egész napos munkám, az álmomról akkor se voltam hajlandó lemondani. Esténként meghallgatásokra és bemutatókra jártam, vártam a kínálkozó lehetőséget” – magyarázza, majd elárulja, akkoriban egy olyan zenekarnak is tagja volt, ami esküvőkön lépett fel.

Samantha életét a koronavírus-járvány változtatta meg gyökeresen. A Covid miatt megszűntek a nyilvános események, és a meghallgatások, ahova rendszeresen járt. Ekkor jött a TikTok. „Feltűnt, hogy a követőim többsége viccesnek találja az arckifejezéseimet és a nagy számat, én pedig örültem, hogy felvidíthatom őket ebben az elég nehéz időszakban” – idézi fel a kezdeteket.

A fiatal nő elmondta, komoly lépés volt számára, hogy pont a szájából tudott viccet csinálni az interneten, leginkább azért, mert gyerekként rengeteg bántást érte emiatt. „Rendszeresen pitbullnak, békának és krokodilnak csúfoltak, de már később is szenvedtem miatta: a szórakoztatóiparban többször is elutasítottak, mert túl soknak érezték ezt az adottságomat.”

Az online szórakoztatás végül annyira bejött Samanthának, hogy a közelmúltban a korábbi munkáját is otthagyhatta, így ma már a szenvedélyének él. „A kulcs az volt, hogy megtanultam elfogadni magam, olyannak, amilyen vagyok. Ez elég önbizalmat adott ahhoz, hogy ne foglalkozzam mások véleményével, és ma már másokat is erre buzdítok. Mert igenis lehetséges, hogy szupererőt kovácsolj a saját bizonytalanságodból.”

Samantha egyébként az elmúlt években nem egy, de két gyerekkori álmát is megvalósította. Népszerű videóinak köszönhetően – no és persze korántsem átlagos méretű szája miatt – megkereste őt a Guinness Iroda, így ma már elmondhatja, hogy 6,52 centi "magas" szájával, hivatalosan is ő a világ legnagyobb szájú embere.