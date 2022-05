A férfi nemi szerv sérülései

A különböző szexpózok nemcsak változatosabbá tehetik a párok életét, de sajnos jó néhány veszélyt is hordoznak magukban. Vannak olyanok is, amelyekben eltörhet a pénisz.

Lehet sérülést szerezni biciklizés vagy szőrtelenítés közben (borotva, olló), nem ritkák a cipzár okozta sebek, vérzéssel jár a nemi aktus vagy önkielégítés közben elszakadt fitymafék (frenulum preputii), bevérzéssel jár a merev hímvessző törése (amely a bőr alatti kötőszövetes tok szakadásával jár), de a problémák jelentős része főként sportoláshoz, azon belül is az extrém sportokhoz kötődik. Extrém szexuális módszerek alkalmazása miatt nem ritka a pénisz leszorításos sérülése, illetve a hímvessző vagy herezacskó bőrének részleges lenyúzásos sérülése.

Tünetek

A különböző sérülések különböző tünetekkel járnak, a tompa ütődések bőr alatti elszíneződést, duzzanatot okoznak, de aktív vérzés, bőr vagy szövethiány, erős fájdalom ésájulásis jelentkezhet. A péniszt érintő sérülések véráramlás-csökkenéssel járhatnak, mely a pénisz elhalását is okozhatja. A metszés, harapás akár életveszélyes sérüléseket is okozhat, amely teljes amputációval is járhat. A herezacskókat leginkább felületi vagy szakadásos sérülések érhetik, a herék és mellékherék gyakorta tompa erőbehatás miatt zúzódhatnak, bevérezhetnek, de akár olyan súlyos esetek is kialakulhatnak, mint a heretok berepedése, a hereszövet előbukása vagy a herék teljes elmozdulása a herezacskókból.

A péniszt érintő sérülések sebészeti beavatkozást tehetnek szükségessé

Bár kiváltó oka nem trauma, de itt kell említést tennünk a herecsavarodásról, mely fiatal férfiaknál akár hirtelen mozdulat következtében is kialakulhat. Veszélye abban rejlik, hogy az elfordult herékkel megtekerednek a herevezetékek és ereket. Csak az azonnali ellátás mentheti meg a szervet.

Vizsgálat és kezelés

A kezeléshez elengedhetetlen a sérülés előzményeinek pontos oka és ismerete. A diagnózishoz a fizikális vizsgálat mellett hasi ultrahang is javasolt, emellett laboratóriumi vér- és vizeletvizsgálatra, bizonyos sérülések esetén képalkotó vizsgálatok elvégzésére is szükség lehet (CT, MRI).

Fontos megjegyezni, hogy a makk és a fityma gyulladása a nyálkahártya berepedését, sérülését és vérzését is okozhatja, amit a cukorbetegség például tovább súlyosbít. A gyulladást okozhatja gomba, baktérium, egyéb nemi betegség, kémiai (tisztálkodószer) vagy fizikai irritáció (alsónemű), de allergiás eredetű is lehet.

A húgycső is sérülhet, főként súlyos trauma okozta átlyukadás figyelhető meg, amely kialakulhat lövés, szúrás, orvosi beavatkozások miatt, vagy emberi tudatlanságból. A gyakorlatban a húgycsőben a legváltozatosabb idegentestekkel találkoznak a szakemberek. Az eltávolítást követően a hegesedés tartósan megkeserítheti a beteg életét, valamint a záróizom sérülése tartós vizelettartási problémákat okozhat.