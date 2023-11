Megválasztották a MOK új elnökét

192-en szavaztak érvényesen, ebből 109 szavazatot kapott Dr. Álmos Péter, Dr. Kozma Gábor pedig 83-at – közölte honlapján a szervezet. A elnök megválasztása után Kozma Gábor csapatának legtöbb jelöltje visszalépett.

Dr. Meglécz Katalint és Dr. Böszörményi-Nagy Gézát választották meg alelnöknek. A fogorvosokat képviselő alelnök Dr. Skapinyelcz Tibor lett. A visszalépések miatt Dr. Svéd Tamás maradt az egyetlen főtitkárjelölt, őt meg is választották erre a pozícióra. Titkárnak választották Dr. Pinke Ildikót, Dr. Hegedűs Tamást, Dr. Keczéry Attilát és Kostyalik Jánost. Az Országos Felügyelőbizottság elnöke Dr. Szécsényi-Nagy Balázs, alelnöke Al-Katib Kamil lett. Az Etikai Kollégium elnöke Dr. Kereszty Éva Margit, alelnöke Dr.Pócs Dávid lett.

A küldöttközgyűlést az új elnök zárta, aki megválasztott tisztségviselő társai nevében is megköszönte a bizalmat és mint mondta, azon fog dolgozni, hogy azok bizalmát is kiérdemelje, akik most úgy gondolták: nem is volt érdemes indulni. Reméli, hogy négy év múlva is egy egységes kamara lesz, nem férkőzik közéjük a megosztottság és a polarizáció.

Néhány nappal ezelőtt számoltunk be Dr. Kincses Gyula, a MOK korábbi elnöke bejelentéséről, miszerint nem indul újra az elnökségért a novemberi választáson.

