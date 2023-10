Orvosmeteo: melegfront okozhat tüneteket pénteken

A Kiderül előrejelzése szerint pénteken az ilyenkor megszokottnál melegebb, többnyire napos időnk lesz. A melegfronti hatás miatt azonban sokaknál jelentkezhetnek kellemetlen panaszok.

Pénteken többnyire közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, és reggeltől, kora délelőttől már csak egy-egy zápor fordulhat elő, de az északkeleti tartósabban borult részeken szitálás is lehet. Sokfelé erős, az Észak-Dunántúlon viharos lesz a déli szél, az Északi-középhegységben helyenként gyengébb lehet a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 26 fok között alakul, a déli megyékben 27, 30, míg a kevésbé szeles északkeleti részeken néhol 20 fok alatt valószínű. Késő estére 17 és 24 fok közé csökken a hőmérséklet.

Sokakat gyötörhet fejfájás napközben. Fotó: Getty Images

A légkörben zajló melegedéssel párhuzamosan melegfronti hatás is jelentkezik, ami a frontérzékenyek számára kellemetlen tüneteket okozhat. Sokaknál jelentkezhet ingerlékenység, alvászavar, és a fejfájás is felerősödhet miatta. Napközben a rossz éjszakánk miatt fáradtabbak lehetünk és a feladatainkra is nehezebb koncentrálni.

Egyes területeken a szél is felerősödik, ami tovább rontja a hőérzetünket és növeli a megfázás veszélyét. Javasolt rétegesen öltözködni, hogy elkerüljük a lebetegedést.