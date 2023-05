Orvosmeteo: az allergiások fellélegezhetnek

Legkisebb eséllyel a Dunántúl északnyugati, nyugati tájain fordulhat elő ma csapadék. Az északias szelet több helyen élénk, főleg a Nyugat-Dunántúlon erős lökések is kísérhetik, zivatar környezetében átmenetileg viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között valószínű. Késő estére 15 és 20 fok közé hűl le a levegő – áll a kiderül.hu előrejelzésében.

Az allergiások fellélegezhetnek, a záporok ugyanis enyhítették a pollenterhelést. Fotó: Getty Images

A gyereknapon gyönyörű nyári idő lesz

Szombaton napos idő várható, jellemzően kevés gomolyfelhővel, néhol zápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé megélénkül, a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten meg is erősödik az északi, északkeleti szél. A délutáni órákban 22-27 fokot mérhetünk. Vasárnap is gyönyörű, napos időben lesz részünk általában kevés, délkeleten több gomolyfelhővel, helyenként fátyolfelhőkkel. Általában száraz idő várható, de főleg hazánk délkeleti harmadán helyenként előfordulhat zápor, zivatar. Az északi, északkeleti szél többnyire mérsékelt marad. A hajnali 7-14 fokról 23 és 27 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Gyenge hidegfront okozhat kellemetlen tüneteket. Többek között fejfájás, vérnyomásproblémák, koncentrációs zavarok fordulhatnak elő. A záporok következtében várhatóan lecsökken a pollenterhelés. A sok napsütés miatt erős lesz az UV sugárzás. A légnyomás nem változik.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!