Mennyi magnéziumot fogyasszunk?

Talán minden aktív életmódot élő ember megtapasztalta már a sportolás közben váratlanul jelentkező, bénító izomgörcsöt. Az izmok görcsös összerándulása miatt kialakultfájdalomnemcsak edzés közben, de akár éjszaka is rátörhet az emberre. Kialakulásában számos más ok - a megerőltetés és a láb keringési zavarai mellett - a magnéziumhiány is szerepet játszhat. Honnan tudhatjuk, hogy szervezetünkben nem elégséges a magnézium mértéke, és milyen problémákat okozhat? Sportorvossal beszélgettünk.

Bár a magnézium pótlására szolgáló táplálékkiegészítők vény nélkül beszerezhetőek a patikákban, mielőtt szedni kezdjük ezeket, érdemes néhány szempontot figyelembe vennünk, hogy a magnéziumkúra valóban a kívánt eredményre vezessen. Mire figyeljünk magnézium pótlásakor? Cikkünkben a válasz!

Kinek van szüksége magnéziumpótlásra?

A magnézium az egyik legfontosabb ásványi anyag a szervezetünkben, jelentős szerepet játszik számos élettani folyamatban. Elengedhetetlen az izmok, az ízületek és a csontok, valamint az idegrendszer és azanyagcsereoptimális működéséhez. "Az izom összehúzódásáért és elernyedéséért felelős két legfontosabb ásványi anyag a kalcium és a magnézium. Aktív életmódot élők számára kimondottan javasoljuk a magnézium pótlását. Nemcsak élsportolóknak lehet szükségük többletbevitelre, de mindenkinek, aki hetente legalább öt alkalommal intenzíven mozog egy-másfél órát. Magnéziumpótlásra szorulhatnak továbbá azok is, akik napi nyolc órában nehéz fizikai munkát végeznek" - mondta el a HáziPatika.com megkeresésére Dr. Mikulán Rita sportorvos.

Intenzív edzés során az izzadtságunkkal ásványi anyagok is távoznak szervezetünkből

Testedzés során - főként izzadással - meglehetősen sok ásványi anyag távozik szervezetünkből, hiányát pedig az egészségtelen táplálkozás tovább fokozhatja. A szakember hozzátette: nincs jelentősége, hogy súlyzós vagy kardióedzésről van szó, elsősorban az intenzitás és az időtartam a lényeg. Bármilyen testmozgás igényelhet többletbevitelt, amelyet közepes vagy ennél nagyobb intenzitással tartósan végzünk. "A felnőttkori magnézium szükséglet egészségeseknek 300-350 mg naponta. Bizonyos élettani állapotokban, mint például a terhesség, a szoptatás, nagyobb fizikai terhelés, az ajánlott mennyiség 450 mg is lehet. Kiszámításához alkalmazzuk a 5-6 mg /testtömeg kg ajánlást. Rendszeres, igen intenzív sporttevékenység esetén ennél magasabb napi bevitel javasolt: 500 mg / nap. " - magyarázta a sportorvos. Túladagolás - egészséges embereknél - csak ritkán, nagyon magas bevitel esetén történik, mivel a vese a többletet kiválasztja. Ilyenkor gyengeség, hányinger jelentkezhet, de extrém magas bevitel esetében, akár légzésbénulás, szívmegállás is bekövetkezhet.

Magnéziumhiány esetén fáradékonyabbak, figyelmetlenebbek lehetünk, sokaknál alvászavarok, míg másoknál ingerültség jelentkezik. Fájdalmas izomgörcsök léphetnek fel váratlanul, akár az éjszaka közepén is, amelyek még hosszú órákkal később is érezhetőek. A megfelelő magnéziumbevitel nemcsak a hiány miatt fellépő kellemetlen tünetek ellen hatásos, de növelheti a teljesítményt és hatékonyabbá teheti az edzéseket is.

Fontos, hogy a magnézium mellett megfelelő mennyiségű kalcium is jusson szervezetünkbe. "Többféle táplálékkiegészítő is van már a piacon, amely egészséges arányban biztosítja a magnéziumot és a kalciumot az emberi szervezet számára. A sportolóknak azonban általában azt javasoljuk, hogy törekedjenek az ásványi anyagokat természetes forrásból is pótolni. A tejtermékekben optimális arányban van kalcium és magnézium, de a főzelékfélék és az olajos magvak is magnéziumban gazdag élelmiszerforrások" - tette hozzá Dr. Mikulán Rita.