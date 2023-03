Brutálisan sok magyar készül felmondani

Magyarországon hasonlít a helyzet a nemzetközi folyamatokhoz, hiszen a belföldi munkavállalók 57 százaléka gondolkodik felmondáson – derült ki a Deloitte tanácsadó cég felméréséből. Aki csak az utóbbi két évben kezdett, az nagyobb eséllyel hagyhatja ott az állását: közülük háromból ketten akarnak váltani. Emellett a középnemzedékhez tartozók és a vezető beosztásúak is gyakran számolnak ezzel a lehetőséggel.

Rengetegen vennék a sátorfájukat. Fotó: Getty Images

Rossz fizetés, kevés fejlődési lehetőség

A Deloitte a munkavállalói igényektől elmaradó fizetésekkel, a fejlődési lehetőségek korlátaival és a vállalatok hatékonysági hiányosságaival magyarázza, hogy sokan váltanának munkahelyet. A visszajelzésekből kiderül az is, hogy a rugalmas munkavégzés lehetősége ugyancsak fontos, ennek érdekében az alkalmazottak 40 százaléka akár kevesebb fizetéssel is beérné. A kötelező irodai munkavégzés a munkavállalók majdnem felét távozásra készteti, miközben csaknem 70 százalék véli úgy, hogy otthoni munkavégzésben is ugyanúgy teljesít, vagy akár jobban is. A munkavállalók nagyarányú távozása vállalati szempontból sem elhanyagolható, a munkaadóknak tehát mindent meg kell tenniük, hogy elejét vegyék alkalmazottaik tömeges távozásának.

