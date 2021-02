Bármilyen elfoglaltság lehet hobbi, amit szívből, örömmel űzünk anélkül, hogy azt bárki elvárná tőlünk, vagy kötelezne rá. Látszólag érdekünk sem fűződik hozzá, ez azonban nem teljesen igaz, mert egy szeretett hobbinak számos előnye van, még ha ennek nem is mindig vagyunk tudatában. A hobbitevékenységek elengedhetetlenek ahhoz, hogy mentálisan is rendben legyünk, segítenek kiereszteni a gőzt egy munkával teli nap után, mosolyt csalnak az arcunkra akkor is, ha épp nincs jókedvünk, biztonságot és sikerélményt nyújtanak. De vajon minek köszönhetjük ezt a sok pozitív hatást?

Jutalomjáték az agynak

Amikor egy hobbinknak hódolunk, a tevékenykedésünk közben az agy jutalmazási központja aktiválódik, és olyan kémiai hírvivőanyagok (például a boldogsághormonként is ismert dopamin) szabadulnak fel a szervezetben, amelyek fokozzák a boldogság érzését. Ezzel egy jótékony körforgás indul be: amiatt, hogy jól érezzük magunkat az adott cselekvés közben, motiváltak leszünk arra, hogy rendszeresen űzzük azt, és minél többet foglalkozunk vele, annál inkább fokozódik az örömünk és a motivációnk - olvasható a The Conversation cikkében. Vagyis a hobbi nagyon fontos örömforrás, amelynek meghatározó szerepe van a mentális egészségünk megőrzésében. Mindenképpen rossz jel, ha azok a tevékenységek, amelyeket korábban örömmel végeztünk, hirtelen már nem töltenek el izgalommal, nem érezzük fontosnak őket. Ez az úgynevezett anhedónia, más néven örömtelenség állapota, ami a szakértők szerint a depresszió egyik fő tünete, de jelentkezhet nagyfokú stressz és szorongás hatására is. Ha úgy érezzük, hogy a korábbi hobbijaink már nem keltik fel az érdeklődésünket, és új dolgokat sem szívesen próbálunk ki, akkor érdemes lehet mentálhigiénés szakember segítségét kérni.

A kézműveskedés egyik legnépszerűbb formája a makramézás, amit bárki könnyedén elsajátíthat.

Fotó: Getty Images

Örömteli önfejlesztés

Amellett, hogy kikapcsolódást és szórakozási lehetőséget nyújtanak, a hobbik által észrevétlenül fejleszthetjük is bizonyos képességeinket. Attól függően, hogy milyen típusú hobbit választunk, eltérő hatásokra számíthatunk. Ha például aktívan töltjük az időnket, sportolunk, kirándulunk, gyalogolunk, kutyát sétáltatunk, javulni fog az edzettségi szintünk, a kézműves hobbik fejlesztik a kreativitást és a kézügyességet, míg az új dolgok tanulása - legyen az egy idegen nyelv, valamilyen hangszeren zenélés vagy sakkozás - a kognitív képességekre vannak remek hatással. Nem véletlen, hogy az állásinterjúkon is előszeretettel kérdeznek rá a hobbijainkra, hiszen abból, hogy mivel foglalkozunk a szabadidőnkben, jól lehet következtetni arra, milyen területeken vagyunk erősek, kreatív vagy inkább monotóniatűrést igénylő pozíció való nekünk, csapatban, netán egyedül álljuk meg a helyünket jobban. Éppen ezért ne fogjuk vissza magunkat, bátran tüntessük fel az önéletrajzunkban az izgalmas vagy akár szokatlan hobbijainkat is, ha épp munkát keresünk!

Próbáljunk ki valami újat!

Arra a kérdésre, hogy mi a kedvenc hobbink, bizonyára mindenki fel tud sorolni egy-két dolgot. A leggyakoribb válaszok között rendre felbukkan az olvasás, a zenehallgatás, a rejtvényfejtés, a sportolás, a főzés és valamilyen művészi tevékenység, például a festés vagy a rajzolás. Természetesen ezek is nagyszerű elfoglaltságok, és ha valóban szívből jövően tudunk hódolni nekik, akkor érdemes rájuk minél többször időt szakítani. Alkalomadtán azonban jó valami újat is kipróbálni, ami másképpen dolgoztatja meg az agyunkat, új ingerekkel szolgál és újfajta sikerélményeket szerezhetünk közben. Az alábbi ötletekből bátran szemezgethetünk, hátha új kedvenccel bővülhet a hobbijaink listája!

Kötés, horgolás, makramézás

Mindhárom fonállal végzett kézműveskedés reneszánszát éli mostanában, a videómegosztó portálokon se szeri, se száma a különféle kötő-, horgoló- és makramétechnikáknak. (Ez utóbbi egy csomózással készülő textildíszítő módszer, ami feltehetően az araboktól eredeztethető.) Viszonylag rövid idő alatt rá lehet érezni a technikájukra, és minél többet gyakorlunk, annál nagyobb örömünket leljük majd benne. Köthetünk, illetve horgolhatunk ruhadarabokat (sálat, sapkát, zoknit, babaruhát), akár kisállatok számára is, terítőt, alátétet, sőt többször használatos arctisztító korongokat is, míg makraméval készíthetünk karkötőt, nyakláncot, kulcstartót, falidíszt, kisebb szőnyeget vagy akár felakasztható virágtartót is.

Kalligráfia

A szépírás művészete ugyancsak elsajátítható autodidakta módon, de ha úgy érezzük, szívesen ellesnénk pár tippet profiktól is, benevezhetünk egy online kalligráfiaoktató tanfolyamra is. Az se tántorítson el senkit, ha esetleg nem szép a kézírása, mert a kalligráfia sokkal inkább rajzolás, mint folyóírás, azaz akkor is alkothatunk szemrevaló szövegeket, ha a mindennapokban még mi magunk sem tudjuk néha elolvasni a saját írásunkat. Amellett, hogy a kalligráfia türelemre és precíz mozdulatokra tanít, nem csak a saját szórakoztatásunkra vehetjük hasznát, csodaszép ültető-, ajándékkísérő-kártyákat, névre szóló meglepetéseket is készíthetünk általa a családnak, barátoknak.

Kvízek

Az örökösen újabb és újabb tudásra szomjazóknak nincs is ideálisabb hobbi, mint a kvízek! Az általános ismeretekre vagy valamilyen speciális tematikára épülő kérdéssorokból mindig tanulhatunk valami újat, az időkorlát miatt pedig remek agytorna is a kvízeken való részvétel. A koronavírus-járvány miatt a legtöbb kvízest átköltözött az online térbe, így bárki csatlakozhat, akinek van internet-előfizetése. Egyedül és csapatban is remek és tanulságos szórakozást nyújt!

Gyertya- vagy szappanöntés

A kreatív hobbiboltokban mindent megtalálunk, amire csak szükségünk lehet ahhoz, hogy saját gyertyát vagy szappant készítsünk, ráadásul ezeket ma már házhoz is rendelhetjük, így a lábunkat sem feltétlenül kell kitennünk otthonról. Ingyenesen elérhető oktatóvideókból sincs hiány, csak a képzeletünk szabhat határt annak, hogy milyen színű, formájú, illatú gyertyát vagy szappant szeretnénk alkotni. Akár gyerekekkel együtt is belevághatunk, a jó móka garantált, és ez esetben is igaz, hogy remek, személyre szabott ajándékokat is készíthetünk, ha már kitanultuk az alkotás csínját-bínját.

Kirakózás

Nem csak a kisgyerekeknek ajánlott fejlesztő elfoglaltság a kirakózás, felnőtt, sőt idősebb korban is érdemes rendszeresen űzni! Segíti a koncentrációt, a megfigyelőképességet, türelemre és kitartásra tanít, és segít megelőzni az időskori elbutulást. A nagyobb, 1-2-3 ezer darabos kirakókat akár többen is rakhatják, de egyedül is remek kikapcsolódás - legfeljebb egy kicsit tovább tart majd. Kevés jobb érzés van, mint amikor hosszú órák után az utolsó darabka is a helyére kerül, és ezzel szó szerint összeáll a kép. Az elkészült művet aztán keretbe tehetjük, hogy a lakás falát díszítse.