5 meglepő tipp a jobb alvásért

A pihentetőalvásnemcsak a mentális egészségünk része, hanem szervezetünk egyik alappillére. Alvás során a szervezet regenerálódik, feltölti magát energiával. Különösen az agynak van szüksége a "kikapcsolódásra", ami valójában aktív háttérmunkát jelent. A kevés alvás miatt például éhesebbek leszünk, mert megváltozik a szervezetben a ghrelin nevű hormon szintje, ami az éhségérzet kialakulásáért felel.

A mindennapokban természetesen ezer dolog vonhatja el figyelmünket: az állandó hajtás és a minket érő ingerek hatására sokkal nehezebben lehet elaludni. Vannak azonban egyszerű megoldások, amelyek hatására könnyebben álomba merülhetünk. Az alábbiakban a világ egyik elsőszámú, mobiltelefonos alvás-applikációjának (merthogy ilyen is van) tulajdonosa mondja el tanácsait a pihentető alvásról.

Nem feltétlenül a harmonikus külső körülmények számítanak az elalvásnál. Fotó: Getty Images

Az amerikai alvásszövetség (National Sleep Foundation) szerint akkor beszélhetünk alvászavarokról, ha rendszeresen legalább 30 perc szükséges a lefekvés után ahhoz, hogy elaludjunk. Vagy ha éjszaka több alkalommal is felébredünk és sokszor órákig nem tudunk visszaaludni. Az is gyanúra adhat okot, hogy hiába volt meg éjszaka 7-8 óra alvásidőnk, napközben állandó fáradtság gyötör minket. Vagy állandó koffeinbevitelre szorulunk ahhoz, hogy napközben a tennivalókra tudjunk koncentrálni. Ilyenkor segíthetnek az alábbi tanácsok, amelyek nem a külső körülmények, hanem egyfajta nyugodt belső állapot megteremtésére irányulnak. Akár úgy is, hogy például zenét hallgatunk vagy illóolajokat használunk elalvás előtt, ami kétségtelenül nem megszokott módszer - mondta Michael Acton Smith, a Calm (pihenés) nevű mobiltelefonos fejlesztő cég alapítója a Healthista nevű lapnak.

Hallgassunk valamit elalvás előtt

Próbáljuk megtalálni azt a zenét vagy háttérzajt, amire a legkönnyebben ki tudunk kapcsolni. Lehet ez a videó megosztókon népszerű fehér zaj vagy bármi más akusztikus háttér, ami nem köti le a figyelmünket, segít ellazulni és álomba merülni. Ahelyett, hogy filmet vagy sorozatot néznénk, ami megköveteli a koncentrációt, érdemes kipróbálni a békés hullámverés, a csepergő eső vagy a város utcáinak háttérzaját.

Adjunk időt magunknak elcsendesülni

Hagyjunk félórát a lámpaoltás előtt arra, hogy fejben elengedjük a napot. Ehhez érdemes kipróbálni különféle légzőgyakorlatokat és a meditációt, amelyek segítenek elcsöndesíteni a gondolatainkat. Ha a légzésre összpontosítunk, az segít lelassítani a szívverést és felkészíti a testet a mélyalvásra. Alternatívaként az olvasás is szóba jöhet, ez remek módja annak, hogy eltávolodjunk az adott nap történéseitől. Illetve abban is segít, hogy csökkentsük a képernyő előtt töltött idő mennyiségét. Mint az köztudott, a tévéből, tabletekből és mobiltelefonokból sugárzó kék fény képes megzavarni az alvási ritmusunkat.

Fokozzuk a napközbeni aktivitást

Ha nem égetünk el elegendő kalóriát napközben, az nyugtalanságot okozhat éjszaka. Az inaktivitás arra készteti az agyat, hogy tovább legyen ébren. A pihentető alvás elérésében segíthet a napi testmozgás, legyen az kemény edzés vagy egy hosszabb séta az erdőben. Ilyenkor segítünk a szervezetünknek abban, hogy felhasználjuk az elraktározott többletenergiát.

Vezessünk álomnaplót

Az álomnapló vezetése tanulságos és érdekes módja az önismeretnek. Az álmok gazdagítják világunkat, segíthetnek azonosítani problémáinkat, végeredményben világosságot hozhatnak életünkbe. Bejegyzéseink napi szintű frissítése azt is megmutatja, hogy mikor kerültünk ágyba, mikor keltünk fel, így elemzésükkel az alvásunk minőségéről is naprakész tudást szerezhetünk.

Használjunk illóolajokat

A párologtatóba tett illóolajok az érzékeinkre hatnak, és segítenek az álomvilágba sodródni. A nyugtató és ismerős illat nemcsak kitűnő alvás-rásegítő, de elkészítése, a rituálé maga is mentálisan nyugtat. Ráadásul akkor is használható, ha nem otthon vagyunk, hanem mondjuk egy szállodai szobában.