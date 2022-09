Három tünet, ami miatt azonnal hívni kell a mentőt

Magyarországon minden félórában meghal egy sztrókos beteg, az akut agyi érkatasztrófa a harmadik vezető halálok itthon – ismertette az InfoRádióban Sarkadi Gabriella, a Strokeinfó Alapítvány elnöke. A szakember szerint a BAKI betűszó megjegyzése segíthet észben tartani azt a négy tünetet, amely esetén nagyon fontos az azonnali kórházi ellátás.

Hívjuk a mentőt, ha az alábbiakat tapasztaljuk

A betegség hosszú távú következményekkel járhat, leggyakrabban mozgásproblémákkal kell számolni, így általában fél-, de akár teljes oldali bénulással. Az esetek 20 százalékában beszédproblémák is lehetnek, legfőképpen afázia, ha a beszédközpont sérül az agyban. Előfordulhat továbbá posztsztrók depresszió (PSD) annak következtében, hogy egyik pillanatról a másikra megváltozik valakinek az élete, ami rossz hatással lehet a rehabilitációra, tehát a sztrókból való felépülésre is – magyarázta Sarkadi Gabriella.

Ne habozzunk, ha az alábbi tüneteket tapasztaljuk. Fotó: Getty Images

Az alapítvány elnöke arra is kitért, hogy fontos tisztában lenni a sztrók tüneteivel, hiszen a gyors felismerés és segítség életet is menthet. Megjegyezte, ezzel kapcsolatban a brit sürgősségi ellátásban született egy „szlogen”, a FAST, ami magyarul a gyorsat jelent, egyébként pedig a Facial drooping, Arm weakness, Speech difficulties and Time betűszót takarja, amit a Strokeinfó Alapítvány átültetett a magyar nyelvre, megalkotva a BAKI betűszót, ami szintén önálló jelentéssel is bír:

Beszéd (Speech) nehézsége;

Arc (Face) lekonyulása;

Karok ( Arms) gyengesége;

Idő (Time): időben hívni a mentőket!

A szakember szerint ha bárkinél a felsorolt tüneteket tapasztaljuk, nem szabad egy pillanatot sem várni, azonnal a mentőket kell hívni. Az érintett optimális esetben a neurológiára, vagy egy sztrókosztályra fog kerülni, ahol megpróbálják felállítani a diagnózist különböző képalkotó eljárások segítségével, hogy valóban sztrókról van-e szó.

Nemzetközi elimerést kaptak a mentők

A gyors helyzetfelismerés és ellátás a mentőszolgálat munkatársai számára is kulcsfontosságú, ami miatt díjat is vehettek át a napokban. Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) nemzetközi szakmai elismerést kapott a sztrók-esetek korszerű és magas színvonalú ellátásáért – tudatta Győrfi Pál, a szervezet kommunikációs vezetője. Az Angels díjat az Európai Stroke Társaság és az Angels nemzetközi szervezet adományozta.

A nemzetközi szakmai szervezet régiónként vizsgálta és értékelte a sztrók-gyanús betegek helyszíni mentőellátását, illetve a kórházba szállítás megszervezésének összes elemét. Az OMSZ a szigorú protokollok alapján végrehajtott mentési beavatkozások során öt régióban arany, egy régióban pedig platina fokozatú minősítést kapott.

Évente mintegy 22 ezer sztrók-esethez riasztják a mentőket Magyarországon. Agyi érelzáródás esetén a gyógyulás meghatározó feltétele a tünetek korai felismerése, a megfelelő helyszíni ellátás és a gyors sztrók-centrumba szállítás. Az OMSZ közleményében idézte Szapáry Lászlót, a Magyar Stroke Társaság elnökét, aki szerint a sztrók-ellátás területén Magyarország a világ élvonalába tartozik.

