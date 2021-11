Intim egészségünk: mire figyeljenek télen a nők?

Egyes nőknek a téli időszak egyet jelent a végeláthatatlan kellemetlenségekkel, amelyeket a rendszeresen visszatérő húgyúti és hüvelyi fertőzések okoznak. Nézzük, mi állhat a szűnni nem akaró panaszok hátterében, illetve mit tehetünk annak érdekében, hogy a tél ne a folyamatos szenvedésről szóljon.

A hólyaghurut nem természetes része a télnek

A közhiedelemmel ellentétben afelfázás- vagy más néven hólyaghurut - hátterében nem a hideg, hanem kórokozók, többnyire baktériumok állnak. A hideg hónapokban azonban gyakrabban előfordulhat a probléma, éppen a védekezőképesség csökkenése miatt. A bajra gyakori vizelési inger, vizelés közben jelentkező égő, szúró érzés, illetve alhasifájdalomhívja fel a figyelmet. A hólyaghurut a nőknél jóval gyakrabban fordul elő, mint a férfiaknál - ennek egyszerű anatómiai okai vannak. A probléma kialakulásának kockázatát jelentősen megnöveli az aktív szexuális élet és a gyakori partnerváltás, különösen akkor, ha a közösülés óvszer nélkül történik. Idősebb korban pedig a menopauzával járó hormonális változások emelik a rizikót.

Tennünk kell azért, hogy a tél ne a folyamatos szenvedésről szóljon. Fotó: Getty Images

h i r d e t é s

Télen az is fokozza a veszélyeket, hogy a nyári hőség elmúltával hajlamosabbak vagyunk megfeledkezni a folyadékpótlás fontosságáról. Pedig az év minden napján lényeges, hogy eleget igyunk - már csak azért is, mert az elégtelen folyadékbevitel miatt pangó vizelet kedvező körülményeket biztosít a kórokozók szaporodásához. Ennek gyakran a már említett hólyaghurut, illetve vesemedence-gyulladás is lehet a következménye, utóbbi igen erős fájdalommal járhat.

Vértezzük fel magunkat a hüvelyfertőzések ellen is

A húgyúti problémák kezeléseként alkalmazott antibiotikumkúrák gyakran felborítják a bélflóra és a hüvelyflóra egyensúlyát is, ezért a különböző emésztőrendszeri tünetek, illetve a hüvelyfertőzések is könnyen állandó téli vendégek lehetnek az életünkben. A hüvelyi panaszok közül a hüvelygomba az egyik leggyakoribb probléma - a nők háromnegyede élete során legalább egyszer megküzd vele -, de sokaknál jelentkezik a bakteriális vaginózis is.

Gyakran hallani, hogy valaki még hosszú kezelések után sem tud végérvényesen kigyógyulni az elhúzódó hüvelyi fertőzésekből. Mutatjuk, mit tehetünk, ha mi is érintettek vagyunk.

Hüvelyfertőzésre akkor gyanakodhatunk, ha megváltozik a hüvelyváladék mennyisége, állaga, színe, illetve szaga, de az is előfordulhat, hogy kínzó viszketést érzünk a hüvelyben és a nemi szerv külső részén. Bakteriális fertőzések esetén a kezelésnek része lehet az antibiotikum, ezért az ördögi kör megelőzése érdekében a terápiát érdemes kiegészíteni szájon át szedhető, valamint a hüvelyben, helyileg alkalmazható probiotikus készítményekkel. Ezekkel visszaállíthatjuk a hüvely védelmét biztosító jótékony tejsavbaktériumok ideális szintjét és a hüvely természetes védekezőképességét.

További hasznos tippek a megelőzéshez

A probiotikumok mellett érdemes további megelőző lépéseket is tenni, hogy biztosan ne ronthassák el a téli időszakot a visszatérő fertőzések. Lehetőleg ne műszálas fehérneműt viseljünk, ha pedig heves eső vagy túlöltözés/izzadás miatt átnedvesedik az alsónemű, igyekezzünk azt minél hamarabb szárazra cserélni. Menstruáció idején rendszeres időközönként cseréljük a tampont vagy betétet. Ajánlott továbbá nem csak mosdóhasználat után, hanem előtte is alaposan megmosni a kezünket, így ugyanis elkerülhetjük, hogy a kezünkről kórokozók kerüljenek a fehérneműre és a nemi szervünkre. Ezeken kívül az is nagyon fontos, hogy bármennyire is logikus lépésnek tűnik, ne vigyük túlzásba az intim higiéniát, azzal ugyanis legalább annyit ártunk, mint ha elhanyagolnánk magunkat odalent.