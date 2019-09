Két gyakori hüvelyi fertőzés: ezek a tünetek

Mit együnk a hüvely egészségéért? A hüvelyi problémák kellemetlenek és fájdalmasak, de súlyosabb szövődményekkel is járhatnak. Ki gondolta volna, hogy a hüvely egészségének megőrzéséhez a táplálkozással is hozzájárulhatunk? Kattintson!

A leggyakoribb hüvelyi fertőzések

A bakteriális vaginózis a leggyakoribb hüvelyi fertőzés

A hüvelyben a pubertás után sajátos baktériumflóra alakul ki, amiben fontos szerepe van a lactobacilusnak. A(normál esetben pH 3,8-4,2), amit pedig a túlzott tisztítással, vagyis a tusfürdők és az intim mosakodó gélek hüvelyen belüli használatával fel lehet borítani. Ha ez megtörténik, akkor a saját bacilusok háttérbe szorulnak, és más, ártalmas kórokozók szaporodnak el. fertőzés valószínűségét növeli mégvalamit a hüvely szexualitásban betöltött szerepe. A belső, vérbő, nedves és meleg felszín a baktériumok és a gombák számára is ideális környezet, így mindenképpen odafigyelést igényel.között a leggyakrabban a bakteriális vaginózissal találkozhatunk. Kialakulása a normál baktériumflóra valamilyen okból történő eltűnésének következménye. A lactobacilusok számának visszaszorulása ideális terepet biztosít a kórokozók szaporodásához. hüvelyi folyás felerősödése, mely szürkésfehér színű, és kellemetlen szagú lehet. A kezelése azért is nagyon fontos, mert felfelé terjedve méhnyálkahártya illetve kismedencei gyulladást is okozhat. Terhesség esetén különös figyelmet kell szentelni neki, mivel idő előtti burokrepedést válthat ki. candida ) a másik leggyakoribb probléma, amivel a hölgyek szembekerülnek; a fertőzés minden 8. nőt életében legalább egyszer érint. A candida tünetei között is szerepel a hüvelyváladék felszaporodása, fehéres-sárgás színűvé válása, és "túrós" állag megjelenése. Ha a fertőzés hosszabban fennáll, akkor a folyás tejszerűvé válik, és a betegséget erős viszketés, égő érzés is kíséri. Dr. Lőrincz Ildikó, a Nőgyógyászati Központ szülész-nőgyógyásza elmondta, hogy amennyiben egy évben 4-5 alkalommal is jelentkezik, akkor akár immungyengeség is állhat a háttérben.