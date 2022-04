Vörös szem: milyen okok állhatnak a háttérben?

Biztosan mindenkivel előfordult már, hogy bevörösödött a szeme. A sokakat érintő tünet legtöbbször teljesen ártalmatlan, előfordulhat azonban, hogy komolyabb, kezelést igénylő problémára hívja fel a figyelmet. A webMD orvos által lektorált cikke összegyűjtötte a leggyakoribb mögöttes okokat.

Allergia

A szemvörösség hátterében gyakran légúti allergia áll. Az allergia lényege, hogy valamilyen idegen inger hatására a szervezet elhárító mechanizmusa túlzottan vagy nem megfelelő irányban aktiválódik, ami kellemetlen tüneteket, például szemvörösséget idéz elő. A panaszokat a fűfélék vagy a fák pollenje, a háziállatok szőrtüszőiben lévő allergén fehérjék, a por vagy a penészgomba spórája is generálhatja. A szemvörösség mellett szemviszketés, könnyezés, tüsszögés, orrdugulás is jelentkezhet az érintettnél, valamint jellemző lehet még a szemben tapasztalható égő érzés.

A többi között allergia tünete is lehet a szemek vörössége. fotó: Getty images

Szemszárazság

A lehetséges okok között szintén meg kell említeni a szemszárazságot. Szemszárazság esetén probléma lép fel a szemet borító, háromrétegű könnyfilmmel kapcsolatban. Ezt a csökkenő könnytermelés, a fokozott könnypárolgás, vagy az elégtelen minőségű, összetételű könnyfilm is okozhatja. Ilyenkor a pislogást követően nem alakul ki szabályos és stabil könnyfilm, vagy a következő pislogásnál korábban szétszakadozik a könnyfilm a szaruhártya felszínén. A szem bepirosodásán kívül a szemszárazság égő érzést, viszketést, homályos látást, fájdalmat, túlzott könnyezést, idegentest-érzést is okozhat. Súlyos esetben fekélyek jelenthetnek meg a szaruhártyán, sőt, látásvesztés is bekövetkezhet.

Kötőhártya-gyulladás

A szemvörösség a kötőhártya-gyulladás egyik jellegzetes tünete is. A kötőhártya laza, áttetsző, erekkel átszőtt hártya, ez borítja a szem fehérjét, és béleli a szemhéjak belső felszínét – a kötőhártya-gyulladás a szem kötőhártyáját érintő gyulladásos folyamatok összefoglaló neve. A kiváltó ok alapján a betegséget a következőképpen osztályozhatjuk: fertőzéses eredetű – baktériumok, vírusok, gombák, illetve paraziták által okozott –, illetve nem fertőzéses jellegű. Szintén kötőhártya-gyulladásra utalhat a szem váladékozása (a váladék lehet sárgás, fehéres vagy zöldes színű), az égő, viszkető érzés, a túlzott könnyezés, illetve a fényérzékenység.

Elpattant erek

Piros szem esetén felmerülhet annak a gyanúja, hogy a szem közvetlen felszíne alatt elpattantak az apró erek. Ilyenkor a vér úgymond „csapdába esik”, ennek következtében pedig egy vörös folt jelenik meg a szemfehérjében, de előfordul, hogy az egész bevörösödik. Okozhatja egyebek mellett a kelleténél erősebb tüsszentés, valamilyen nehéz dolognak a felemelése, a hányás, vagy a szemünk nagyon erős dörzsölése. Nagyobb eséllyel pattannak el az erek a szemben akkor is, ha bizonyos gyógyszereket, például vérhígítót szedünk. Bár a jelenség nagyon ijesztő lehet, az esetek többségében nem jár fájdalommal. Szemviszketést ugyanakkor tapasztalhat az érintett.

Glaukóma

Glaukóma esetén is jelentkezhet szemvörösség. A glaukóma vagy zöld hályog a látóideg rostjainak fokozatos pusztulásával járó betegség, ez a súlyos látásromlás második leggyakoribb oka. Nagyon alattomos, sokáig szinte semmilyen panaszt nem okoz, így gyakran csak későn kerül felismerésre. Ami figyelmeztethet rá, az a szemvörösség mellett a szemben jelentkező erős fájdalom, a rendszeres fejfájás, a csökkent vagy homályos látás, a hányinger és hányás, illetve a fényforrások körüli szivárványkarikák észlelése.

Egyéb okok

A szemvörösség egyéb okai közé tartozik még a többi között az úszómedence vizében lévő klór, a cigarettafüst, a smink vagy a parfümök használata, illetve a számítógép előtt eltöltött túl hosszú idő. A bepirosodott szem kezelésére alkalmazott szemcseppekkel ugyancsak érdemes vigyázni, mert súlyosbíthatják is a már meglévő problémát: megvan a veszélye, hogy a szemünk hozzászokik a készítményekhez, és ha abbahagyjuk a használatukat, csak még vörösebb lesz. Emellett ki is száríthatják a szemet, és elfedhetnek olyan (szem)tüneteket, amelyek egészségügyi problémára figyelmeztetnek.

Mikor kell orvoshoz fordulni?

Összességében elmondható, hogy a szemvörösség miatt általában nem kell aggódni, hiszen az esetek többségében magától, viszonylag rövid idő alatt elmúlik. Amennyiben azonban hosszabb ideig fennáll, esetleg rendszeresen tapasztaljuk, látszólag minden ok nélkül, jelentkezzünk be orvoshoz. A szakember a megfelelő vizsgálatok elvégzése után azonosíthatja a probléma gyökerét, és összeállíthatja a megfelelő terápiát. Ugyancsak érdemes orvoshoz fordulni, ha a bepirosodott szemek mellett a következő tüneteket tapasztaljuk: