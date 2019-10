Inzulinrezisztencia? Ehet kenyeret, mutatjuk, milyet

Inzulinrezisztencia: mit tehetünk ellene otthon? Az inzulinrezisztenciát a cukorbetegség "előszobájának" is tartják, ilyenkor ugyanis a sejtjeink nem reagálnak megfelelően az inzulin nevű hormonra, mely a cukoranyagcseréért felelős. Az inzulinrezisztenciát nem szabad félvállról venni, mert igen súlyos következményei lehetnek. Kattintson!

A test cukorral, egészen pontosan glükózzal üzemel. Ahhoz, hogy a vérben szállított anyagot a sejtek fel tudják venni,. Ezt az anyagot a hasnyálmirigy egyes sejtjei termelik, és létfontosságú a megfelelő szint megléte. Napjainkban azonban az emberek többsége nagyon keveset mozog és a táplálkozására sem figyel oda, vagyis rengeteg finomított élelmiszert, cukrot és előre elkészített ételt fogyaszt.A nem megfelelő életmód hatására, amihez egyre több inzulint kell termelnie a hasnyálmirigynek. A folyamatosan magas inzulinszint pedig egy sor olyan következménnyel jár, melyek tünetekkel nem járnak, de olyan komoly gondokat okoznak, mint például a meddőség kialakulása.A tartósan magas inzulinszint azt is eredményezi, hogy, az inzulintermelése lelassul, majd akár teljesen le is áll, és így 2-es típusú cukorbetegség alakul ki.Szerencsére. Sok esetben csupán életmódváltással is, esetleg kiegészítő gyógyszerek alkalmazásával el lehet kerülni, hogy kialakuljon a cukorbetegség.Az inzulinrezisztenciában szenvedőknek. Tudjuk, hogy a barna kenyér egészségesebb, mint a fehér, és a rozs is előbb kerül a tudatos vásárló kosarába. Ám a betegség esetében azt is figyelni kell, hogy a szénhidrát, amit eszünk, mennyi idő alatt szívódik fel.. Ha boltban vásárolunk kenyeret, akkor az összetevők listáját nézzük meg, és olyan kenyereket helyezzünk előtérbe, amiknél a felsorolásban az első valamilyen magas rost tartalmú (teljes kiőrlésű búzaliszt, teljes kiőrlésű tönkölybúzaliszt, graham liszt, rozsliszt), hiszen az összetevők listája azzal kezdődik, amiből a legtöbb van az adott termékben" - fejti ki Varga Dóra, a Budai Endokrinközpont dietetikusa.Ha otthon készítünk kenyeret, érdemes legalább a felhasznált liszt felének magas rosttartalmúnak lennie. Amikor megismertük, hogyan viselkedik kelés, sütés közben a magas rost tartalmú liszt, bátran lehet 75 százalékban vagy akár teljes egészében rostban gazdag lisztet használni."Gluténmentes étkezést folytatók esetében szintén a többségében magas rosttartalmú lisztekből álló kenyereket érdemes előtérbe helyezni, mint a, és minél kevesebb keményítőt, rizslisztet és kukoricalisztet használjunk fel.A csökkentett szénhidráttartalmú termékek fogyasztásával óvatosan kell bánni, hiszen, ami fogyókúra esetén nem feltétlenül előnyös" - figyelmeztet a dietetikus szakember.Mivel az inzulinrezisztenciát nehéz felismerni, sokszor a betegek nem mennek időben orvoshoz és a baj sokkal nagyobbra duzzad. Azért, és meglétük esetén szakemberhez fordulni.A szakember a betegség meglétét vérvizsgálattal tudja igazolni, és amennyiben a problémára fény derül, úgy, valamint a visszafordításában.