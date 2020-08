Ezért kell a terhességi diabéteszt gyorsan kezelni

A terhességi diabéteszt gyorsan kezelni kell

Mi a terhességi/gesztációs diabétesz? Terhességi diabéteszről akkor beszélünk, ha a cukorbetegség a terhesség során jelentkezik. Mivel a terhesség eleve fokozza a cukorbetegségre való hajlamot, ezért a 24. és 28. terhességi hét között terheléses vércukor vizsgálatot kell végezni. A betegségről a linkre kattintva olvasahat bővebben.

A betegség mielőbbi terápiája kiemelten fontos, s ez olykor alaposan felboríthatja a leendő anyuka mindennapjait. Dr. Porochnavecz Marietta, a Cukorbetegközpont diabetológusa a terhességi cukorbetegség kialakulásának okairól, kezeléséről, dr. Babai László életmódorvos, telediabetológia szakértő pedig arról beszélt, hogy miként lehet megkönnyíteni a kismamák napjait.

A cukorbetegséget a várandósság során kötelezően szűrik a 24 -28-ik héten, sőt a fokozott rizikócsoportba tartozó nőket először a 12-20-ik héten. (Negatív eredmény esetén a 24 -28-ik héten ismét el kell végezni a terhelést). Ennek oka, hogy a terhességi diabétesz igen veszélyes állapot, amit mihamarabb kezelni kell, ugyanis akár a magzat elhalását és koraszülést is okozhat!

A terhességi diabétesznek nem mindig vannak tünetei, ezért szükséges a vizsgálat

A terhesség növeli a cukorbetegség rizikóját

Gesztációs, azaz terhességi cukorbetegségről akkor beszélünk, amikor a kismamánál a várandósság során alakul ki a diabétesz, illetve ha csupán ekkor derül fény a magas vércukorszintre. A terhesség során olyan változásokon megy keresztül a szervezet, amely megnöveli a betegség rizikóját. Ekkor ugyanis a nőknélinzulinrezisztenciaalakul ki, mivel a méhlepény által termelt anyagok csökkentik a sejtek inzulinra való érzékenységét.

Ekkor az anya hasnyálmirigye több inzulint kezd termelni, hogy ellensúlyozza a glükóz mennyiségét. Ám előfordulhat - főleg, ha a kismama a terhesség előtt alapból inzulinrezisztenciával küzdött -, hogy a probléma olyan méreteket ölt, amikor a fokozott inzulintermelés már nem elég, így a vércukor szintje megemelkedik és kialakul a cukorbetegség.

A túlsúlyos, idősebb kismamák vannak veszélyben?

Manapság sok ember küzd anyagcserezavarokkal, túlsúllyal, illetve a kismamák életkora is emelkedik, amelyek mind megnövelik a terhességi cukorbetegség kialakulásának kockázatát. Az édesanya vércukorszintjének zavara a magzatra is nagyon rossz hatást gyakorol, mert a baba inzulinszintje is megemelkedik, károsodik a tápanyag- és oxigénellátást nyújtó placenta keringése, ráadásul a magzati súly túlságosan nagyra nőhet, és megnő az esélye, hogy a baba alacsony vércukorszinttel jön a világra.

A gesztációs diabétesszel küzdők gyermekei veszélyeztettek, minden 3-4-ik gyermek esetében számolni kell a diabetes fokozott kockázatával. A koraszülés és egyéb szövődmények kialakulásának elkerülése miatt fontos, hogy a kismama mielőbb megfelelő terápiában részesüljön!

Fontos a személyre szabott diéta

Amennyiben terhességi cukorbetegséget állapítanak meg, a betegnek diétát kell tartania, amelynek során meghatározott időpontokban meghatározott mennyiségű szénhidrátot fogyaszthat. Fontos a személyre szabott diéta betartása, amelynek összeállításában dietetikus szakemberre van szükség.

Terhességi cukorbetegség esetén szigorú diétát kell tartani

Ő az, aki tájékoztatást ad a gyorsan és a lassan felszívódó szénhidrátok megfelelő beviteléről, a táplálékok napi elosztásáról, az kismama maximális szénhidrát és kalória fogyasztásáról. Ha ennek ellenére a vércukorértékek magasabbak maradnak a kívántnál, az orvos inzulinterápia elkezdéséről is dönthet a glükózszint normalizálása érdekében. "A kezelés semmilyen kárt nem okoz a magzatban, így bátran alkalmazható, akár a várandósság végéig" - mondja dr. Porochnavecz Marietta.

Fontos a rendszeres mozgás is

Emellett rendszeres testmozgást is javasolnak, ugyanis edzéssel természetes úton lehet csökkenteni a vércukor szintjét, ráadásul a mozgás segít a kismamának az ideális testsúly elérésében is. A szülést követően általában a terhességi cukorbetegség rendeződik, de ezek a személyek a későbbiek során veszélyeztetettebbek cukorbetegség szempontjából. A szülés után 6 -12 héttel javasolt terheléses vércukor vizsgálat, hogy kiderüljön, fennmaradt-e bármilyen anyagcserezavar.

A legfrissebb szakmai ajánlások a következőket tartalmazzák terhességi diabetes esetén:

A kezelésnél a táplálkozásterápia és a mozgás is (életmód-kezelés) megelőzi a gyógyszert: a megfelelő szénhidrát- és energiatartalmában meghatározott, napi 5-6 alkalomra elosztott étrend, valamint a terhelhetőséghez és edzettséghez igazodó napi gyakoriságú fizikai aktivitás, a testsúly kontrollja elegendő a kívánt állapot eléréséhez és fenntartásához.

Mind a pregesztációs, mind gesztációs diabéteszben fontos az éhomi, a pre- és a postprandialis (vagyis az étkezés előtti és utáni) vércukorértékek szoros követése.

Az önellenőrzés is fontos, mert:

azonnali tájékoztatást ad az aktuális vércukorértékről;

lehetővé teszi az éhomi (étkezés előtti) és postprandialis vércukor meghatározását;

növeli a kezelés biztonságát, lehetőséget ad a hipoglikémia felismerésére;

segít az antidiabetikus kezelés meghatározásában, esetleges módosításában;

hozzájárulhat azanyagcsereállapotának javulásához.

A gesztációs diabétesz a szűrővizsgálaton mindenképpen kiderül, tünete viszont nem feltétlenül van. Ez az oka, hogy mindenképpen szükséges a szűrővizsgálat elvégzése. A súlyosabb fokú cukorbetegségnek már értelemszerűen vannak tünetei: ezek ugyanazok, mint a klasszikus cukorbetegségnél. Részletek!

Teljes életmódváltásra van szükség

Terhességi cukorbetegség esetén a kismamának teljes életmódváltásra van szüksége, ami egy merőben más étkezést és mozgást jelent, mint amit korábban követett és megszokott, ráadásul meglehet, hogy az állapot gyógyszeres kezelést is kíván. A betegnek napok alatt el kell sajátítania avércukorszintmegfelelő szinten tartását, a hipoglikémia elkerülését. Dr. Babai László szerint a tanulási folyamatban segíthet a szakember tudását közelebb hozó telediabetológia, amivel az orvos "rápillantását" gyakoribbá lehet tenni, s két személyes vizit között is megoldható.

A legelején ekkor is szükség van személyes konzultációra, hogy felmérhető legyen a kismama állapota és fontos útmutatásokat kapjon, ám utána a telediabetológia segítségével már nem kell a fizikai jelenlét. Ekkor ugyanis a vércukormérővel mért adatok betáplálhatók egy központi informatikai rendszerbe, és a program könnyen átlátható grafikonokat készít belőlük.

Nem csupán a vércukor értékeket lehet felvinni, hanem az elfogyasztott táplálékokat, a testmozgást, sőt, az esetleges rosszulléteket is. A kezelőorvos - és a dietetikus - ezeket az adatokat mind látja, így nyomon tudja követni az állapot alakulását, és szükség esetén módosíthatja a terápiát anélkül is, hogy személyes találkozásra sor kerülne.

Forrás: Cukorbetegközpont