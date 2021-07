Terhesség alatt így lehet sportolni

Milyen változásokon megy át a női test a terhesség során? Részletek itt.

Ha tehát a terhességünk előtt rendszeresen mozogtunk, bátran folytassuk a sportolást várandósan is. Érdemes persze elővigyázatosnak lenni, fontos tehát, hogy kérjük ki a kezelőorvosunk véleményét. Ha viszont a szakember sem látja akadályát, úgy nyugodtan járhatunk a korábbiakban megszokott rend szerint edzeni. Általános szabályként be kell ugyanakkor tartani, hogy kerüljünk minden olyan testmozgást, amelyhez hanyatt kell feküdni, valamint az olyan sportokat, amelyek esetén el- vagy leeshetünk, illetőleg ütés érheti a hasunkat. E körbe tartozik például a lovaglás és a kosárlabda.

A rendszeres testmozgásról terhesség alatt sem kell lemondani.

Mi a helyzet a kalóriabevitellel?

Alapvetően kismamák számára körülbelül 300 kalóriával érdemes növelni a napi bevitelt. A pontos érték persze függ a magasságtól, a testsúlytól, az aktivitási szinttől, ahogy számít az is, hogy egy vagy esetleg több babát várunk-e egyszerre. Az sem mindegy, miből visszük be az extra kalóriát. Fontos az extra kalcium és a vas is, ezért az étrendben szerepeljenek tejtermékek, sötét színű leveles zöldek, vörös húsok és szárított gyümölcsök is.

Bőséges folyadékpótlás

Az elégséges folyadékbevitelre edzés alatt és után akkor is oda kell figyelni, ha nem vagyunk várandósak, de különösen fontossá válik mindez kismamák esetében. A folyadékvesztés következtében csökkenhet a magzatot körülvevő folyadék mennyisége, valamint vérnyomásproblémák is felléphetnek, ami nagyban megnöveli az edzés közbeni sérülés esélyét.

A medencekörnyék izmai

Fontos, hogy az edzésrutin részét képezzék az úgynevezett Kegel-gyakorlatok, amelyek segítenek megedzeni a medencefenék izmait. Ez segíthet megakadályozni a vizeletcsepegést, továbbá megkönnyítheti a szülést és a szülés utáni regenerálódást egyaránt.

