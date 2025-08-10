Afrikai étrend: mutatjuk, mit kell tudni az új slágerdiétáról

Az afrikai étrendre való átállás már rövid távon is kedvező hatással van az egészségre – osztotta meg Facebook-követőivel az élelmiszeripari trendekkel és kockázatfigyeléssel foglalkozó Rizikometer. A szakértők szerint a közeljövőben ez a táplálkozási irányzat is egyre népszerűbbé válhat.

A paleolit táplálkozás és a mediterrán diéta után az afrikai étrend lehet az új sláger. Fotó: Getty Images

Miből áll az afrikai étrend?

Az afrikai étrend alapját a sok zöldség, hüvelyes és fermentált étel fogyasztása adja. A diéta követői az állati fehérjéket szinte teljes mellőzik, és az élelmiszereket lehetőleg feldolgozatlanul vagy minimális feldolgozást követően fogyasztják.

Ilyen hatással van a testre az afrikai étrend

Egy közelmúltban megjelentetett tanulmányban az afrikai, illetve a fogyasztásra kész ételeket és ultrafeldolgozott élelmiszereket előtérbe helyező nyugati étrend szervezetre gyakorolt hatását hasonlították össze a tanzániai KCMC Egyetem és a holland Radboud Egyetem kutatói. Vizsgálatuk során a leginkább a gyulladásos markerekre és az anyagcsere-mutatókra fókuszáltak.

A tudósok megállapították, hogy a nyugati étrendre váltás a gyulladások erősödéséhez és a mikrobiom kedvezőtlen változásához vezet. Ezzel szemben viszont az afrikai étrendre áttérők egészségi állapota már néhány nap után láthatóan javulni kezdett, ez a hatás pedg tartósan meg is maradt.