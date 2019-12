A gyomorrontás tünetei

A notórius iskolakerülőket gyakran gyomorrontás indokával próbálják mentegetni a szülők az osztályfőnök előtt. Főként gyerekek esetében ugyanis gyakori a gyomorfájdalommal és székelési gondokkal járó tünetegyüttes, gyorsan kialakul és viszonylag rövid idő alatt le is zajlik, így magyarázatot adhat a gyerek rövid távollétére annak ellenére is, hogy látszólag semmi baja.

A hasfájás eredetének meghatározása azért nagy kihívás orvosnak és betegnek egyaránt, mert rengeteg oka lehet, amelyek mind-mind külön orvosi szakterületre tartoznak. Az alábbi cikkünkben összegyűjtöttük a leggyakrabban előfordulókat!

Vírus, gyógyszer vagy romlott élelmiszer?

A gyomorrontásra elsősorban nem betegségként, hanem tünetegyüttesként szoktak tekinteni az orvosok, melyek kezelése a kiváltó okok szerint más-más lehet. Kezdetben émelygést és hasfájást tapasztalhat a beteg, súlyosabb esetben pedig hasmenés, hányinger és hányás is követheti a tüneteket. Legtöbbször gyorsan, akár egy nap alatt is enyhülhetnek a panaszok, ilyenkor a kezelés nem feltétlenül igényel orvosi segítséget, a legtöbb tünet a házi patikából is kezelhető.

Általában az emésztőrendszer túlterhelése okozza a gyomorrontást

Gyomorrontás legtöbbször az emésztőrendszer túlterhelése miatt alakul ki, illetve abban az esetben, ha az élelmiszer nem megfelelő minőségű, esetleg fűszeresebb, vagy csípősebb a kelleténél. A gyomor nyálkahártyájának heveny gyulladása ugyanakkor több másik okra is visszavezethető. Előfordulhat, hogy valamilyen vírusfertőzés váltja ki, illetve egyes gyógyszerek szintén irritálhatják a nyálkahártyát, így szedésük hasfájást, hasmenést vált ki.

Bizonyos esetben a gyomorrontás hátterében Helicobacter pylori-fertőzés áll, amely a világ egyik legelterjedtebb kórokozója, minden második emberben megtalálható. A kellemetlen tünetekkel járó megbetegedés mellett gyomorfekély, ritka esetben akár akár gyomorrák kialakulásához is vezethet. Ha a gyomor túlterhelése okozza a panaszokat, némi diétával enyhíthetünk rajta. Könnyű ételeket fogyasszunk, amelyek nem terhelik meg a gyomrunkat, és nem járnak a gyomorsav túltermelődésével. Hasmenés és hányás esetén fontos a folyadékpótlás is, hiszen a szervezet gyorsan kiszáradhat!