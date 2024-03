Azt hitte, sünt mentett, de kiderült, csak egy pompom

Különös állatmentésről adott hírt az egyik angol természetvédelmi szervezet. A BBC cikke szerint a lelkes állatvédő egy sapkáról leszakadt bojtot nézett szündisznónak.

Az esetről a Lower Moss természetvédelmi egyesület számolt be, melynek állatkórházát a napokban kereste fel egy lelkes állatvédő, egy dobozzal a kezében. Azt mondta, egy magára hagyott sündisznóbébire bukkant, a dobozt kinyitva azonban az egyesület munkatársai egészen más dologra bukkantak.

Kiderült ugyanis, hogy félreértésről van szó, az állatbarát ugyanis egy pompomot nézett süninek. „Elolvadt a szívünk” - mondta az eset kapcsán az egyesületnél dolgozó egyik önkéntes. Az állatmentők egy fotót is közzétettek, amin jól látszik, hogy a bojtot kimentők újságpapírral tömték ki a dobozt, sőt még ennivalót is odakészítettek a sünnek nézett szőrmegombócnak.

A Sünbarát Alapítvány honlapján hangsúlyozta: védett állatról van szó, ezért csak a segítségre ténylegesen/valóban rászoruló sünik esetén avatkozzunk be. Bármiben is segítünk egy süni életében, amint alkalmasnak bizonyul az önálló életre, engedjük vissza a természetbe. Hogy mi a teendő akkor, ha sünit találunk, arról az alapítvány itt részletesebben is írt.