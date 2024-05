Sztrájkoltak a patikusok Franciaországban

Napközben a Dunától keletre is erősen megnövekszik a felhőzet, emellett több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Többfelé és több hullámban várható zápor, zivatar, illetve eső is. Délután, este délnyugaton heves zivatar is lehet! A déli szél megélénkül, de zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számítani kell. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 29 fok között valószínű, nyugatról kelet, délkelet felé haladva mérhetjük a magasabb értékeket. Késő estére 15 és 22 fok közé hűl le a levegő. Napközben kettős fronthatás okozhat tüneteket sokaknál.