Programozóként is egyre nehezebb elhelyezkedni

Az utóbbi 1-2 évben fokozatosan csökkent a kereslet a pályakezdő programozók iránt. A korábban álomfizetéssel és gyors elhelyezkedéssel kecsegtető pozíciók száma jelentősen lecsökkent, a céges leépítések mellett a mesterséges intelligencia is megnehezíti a kódolók életét - írja a hvg.hu.

Álomfizetést kaptak, most alig tudnak elhelyezkedni

A lap felidézte: a koronavírus-járvány idején a cégek bővítésbe kezdtek, a pandémia lecsengése után viszont sokakat elbocsátottak: vagy azért, hogy a válság okozta bevételkiesést kompenzálják, vagy azért, mert már nem volt szükség annyi emberre az adott területen, mint a lezárások idején.

A másik, piacot jelentősen befolyásoló tényező az olyan mesterséges intelligenciák (MI) megjelenése, mint amilyen a ChatGPT mögött is dolgozik. Ezek nemcsak emberi nyelven képesek kommunikálni, de ha azt kérik tőlük, kódolni is tudnak. Ez jelentős terhet vehet le mind a programozók, mind pedig az őket foglalkoztató cégek válláról, így ugyanazon feladat elvégzésére akár kevesebb ember is elég lehet, mint korábban.

A mesterséges intelligencia a programozók elhelyezkedését is jelentősen megnehezíti. Fotó: Getty Images

A Vice oldalán egy kutatást is közzétettek a témában, melyben arra voltak kíváncsiak, hogyan változott a programozók helyzete a saját megítélésük szerint. Összesen 9388 szoftvermérnököt kérdeztek meg erről, és majdnem mindenki azt gondolja, hogy a mesterséges intelligencia kevesebb munkahelyet fog eredményezni, és csupán 6 százalékuk gondolta úgy, hogy a mostani fizetéséért máshol is el tudna helyezkedni. Tízből kilenc megkérdezett azt mondta, nehezebb most állást találni.

Az egyik megkérdezett szoftvermérnök (jelenleg állástalan), Joe Forzano tavaly március óta több mint 250 állásra jelentkezett – korábban olyan nagynevű cégeknél dolgozott, mint például a Blackstone befektetési alap. Ezek közül csupán hat esetben jutott túl a teljes interjúztatáson – ez 6-8 interjút jelentett minden leendő munkahelynél – de végül egyszer sem esett rá a választás.