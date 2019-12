Hogyan juthatunk D-vitaminhoz télen?

Ezen kívül orvosság és táplálék formájában is pótolhatjuk a D-vitamint . Legfontosabb funkciója a vér kalcium- és foszforszintjének szabályozása, és a csontképződés elősegítése. Ezen kívül erősíti az immunrendszert , és csökkenti a hiánybetegségek kialakulásának kockázatát. Az ajánlott D-vitamin mennyiség naponta 400 NE (nemzetközi egység), azonban a legújabb kutatások 1000 vagy ennél több NE is javasolnak.

A tapasztalatok szerint az alkalmankénti 5-10 perces szoláriumozás a téli időszakban jót tesz testnek-léleknek egyaránt, viszont a heti többszöri, 15-20 perces fürdőzés következtében nem csupán a bőrünk öregszik el idő előtt, de megnőhet a különböző rákos elváltozások valószínűsége is.

Táplálék-kiegészítőkből is nyerhetünk D-vitamint

D-vitamin útravalóként

Természetesen D-vitaminhoz táplálkozással is hozzájuthatunk , közvetlen forrásai többek között a makréla, szardínia, csukamájolaj, lazac,tonhal, valamint a vitaminnal dúsított élelmiszerek. Előbbieket azonban csak mérsékelten fogyasszuk, mivelkevésbé kívánatos nehézfémekben is bővelkednek (króm, higany, kadmium), melyek rossz hatással vannak többek közt a fejlődésben lévő magzat intelligenciájára.Ha valaki úgy érzi, hogy szüksége van rá, halat enni nem akar, szoláriumozni nem szeret vagy -nem csupán képletesen szólva - félti a bőrét, akkor nyugodtan szedhet étrend-kiegészítő formájában D-vitamint . Jó minőségű és biztonságos táplálék-kiegészítőket lehet kapni vénymentesen a patikákban is. Figyeljünk rá, hogy csakis megbízható forrásból szerezzük be!, ám pótlásáról és túladagolásáról ellentmondásos információk élnek egymás mellett. Javasoljuk, hogy saját felelősségünk tudatában és legjobb tudásunknak megfelelően próbáljuk szervezetünket ellátni megfelelő mennyiségű D-vitaminnal