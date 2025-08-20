Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Alvásjavító szerek recept nélkül: íme, a legjobb tippek a pihentető éjszakákért

P.L.
Szerző P.L.

Az elegendő mennyiségű és megfelelő minőségű alvás elengedhetetlen testi és lelki egészségünk megőrzéséhez. Mit tegyünk, ha gond van vele?

Az alvás nem csupán pihenés – testünk regenerációjának, mentális egyensúlyunk megőrzésének és immunrendszerünk támogatásának alapja. A felnőttek számára éjszakánként 7-9 óra megfelelő minőségű alvás szükséges; ennek hiánya növeli olyan krónikus betegségek kockázatát, mint a depresszió, cukorbetegség vagy egyes szívproblémák. Ezenkívül a kevés vagy szakadozott alvás fáradékonysághoz, koncentrációs zavarokhoz, hangulatingadozáshoz vezethet – hívja fel a figyelmet a Time.

Életmódbeli tippek a jobb alvásért

  • Legyen fix alvási rutinunk: mindennap ugyanabban az időben feküdjünk le és keljünk fel – hétvégén is!
  • A korai, természetes napfény segít a cirkadián ritmus szabályozásában, és segít "beállítani" a lefekvés időpontját.
  • Este kerülendő az erős kék fényű eszközök (mobil, tablet) használata, a koffein- és az alkoholfogyasztás. Ezek ugyan akár segíthetnek is elaludni, de rontják az alvás mélységét és minőségét.
  • Az olyan relaxációs technikák, mint a mély légzés, a mindfulness, vagy a stresszkezelés mind segíthetnek megelőzni az éjszakai feszültséget.

Recept nélkül elérhető alvásjavító szerek

A legjobban vizsgált vény nélküli alvástámogatók közé tartozik a melatonin, a valeriána (macskagyökér) és a magnézium

  • Melatonin: ez a hormon részt vesz a cirkadián ritmus szabályozásában. Rövid távon – például jet lag vagy műszakváltás esetén – segíthet gyorsabban elaludni, azonban krónikus álmatlanság esetén hatékonysága gyenge vagy mérsékelt – írja a Harvard Health.
  • Valeriána: a macskagyökér egy enyhén nyugtató hatású gyógynövény. Egyes metaanalízisek szerint 300-600milligramm adagban alkalmazva javíthatja az alvás minőségét és csökkenheti az elalváshoz szükséges időt. Ugyanakkor egyes esetekben pont fordított hatást vagy reggeli kábultságot válthat ki, valamint lehetnek ritka mellékhatásai: emésztési zavarok, fejfájás, akár májproblémák is – hívja fel a figyelmet a Sleep Foundation.
  • Magnézium: a magnézium az izomrelaxáció és idegrendszeri működés támogatására szolgáló ásványi anyag. Idősebb felnőttek körében csekély, de pozitív változásokat mutató kutatási eredmények születettek az alvásjavítás kapcsán. Összességében azonban a bizonyítékok vegyesek, és túl magas dózis esetén emésztési panaszokat okozhat a magnézium – írja a The Washington Post.

Egyéb étrendkiegészítők (például L-teanin, glicin, 5‑HTP, golgotavirág vagy kamilla) ígéretesnek tűnnek bizonyos kutatásokban, de csak gyenge vagy korlátozott bizonyíték áll rendelkezésre a hatásukkal kapcsolatban. Ezért ezek nem javasoltak elsődlegesen alvásproblémákra, különösen nem kombinált készítmények formájában, csak kivételes esetekben, orvosi tanács mellett.

Fontos, hogy amennyiben az életmód-változtatások nem elegendőek, és vény nélkül kapható készítményt szeretnénk szedni alvásproblémáinkra, használatuk előtt mindig célszerű orvossal konzultálni. Ezek hatása ugyanis személyenként eltérő lehet, és nem helyettesítik az életmódon alapuló megközelítést.

Borítókép: Getty Images

