A felvétel előtt megegyeztünk, hogy a „bácsi” nem ő, hanem egy ismerőse, aki ugyan fiatalabb tőle jó pár évvel, mégis bottal, nehezítetten jár. Sebestyén György fiatalon is állandóan járta a világot, több zarándokúton is részt vett. A Szent-Jakab út, más néven El Camino vagy spanyolul a Camino de Santiago több útvonalon keresztül vezet, de mindegyikben közös, hogy Santiago de Compostela városába vezet, melynek székesegyházában Idősebb Szent Jakab Apostol földi maradványait őrzik. A világ egyik leghosszabb gyalogtúrája nem csak a vallásos emberek tízezreit, hanem azokat is vonzza, akik a lelki fejlődést keresik - György már elmúlt hatvan, amióta először végigment rajta - azóta még háromszor. Történetéért kattintsatok az alábbi videóra!