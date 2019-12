Hogyan fogyjon, aki körte alakú?

A körtealak egyszerre áldás és átok. A körtealakúak köztudottan kevésbé vannak kitéve a szív- és érrendszeri problémáknak, de ha megfelelően passzoló farmert akarnak venni maguknak, akkor kezdődnek a bajok. A ruhapróbák közben mindig előjön a fogyás gondolata, ami igen nehéz, hiszen guggolásokkal, lábemelgetéssel nem lehet leadni a combra, csípőre, fenékre rakódott zsírpárnákat. A sikerhez a rendszeres testmozgást és az egészséges táplálkozást kell ötvözni. A kezdő testedzők számára elég keménynek tűnő következő lépések ebben segítenek. De éppen a próbatétel miatt érdemes mindig szakember tanácsát kikérni az egyéni edzési és táplálkozási programhoz.

A fogyáshoz megfelelő táplálkozás és testmozgás kell. Elszántság nélkül nem megy

1. lépés

Szükség van 2-3 alkalommal hetente a teljes testet átmozgató edzésre az izomépítés és a zsírégetés miatt. Súlyzózni kell a bicepsz és a láb hajlítóizmai miatt, fekve nyomni a mellkas, lehúzó gyakorlatokat végezni a tricepsz, illetve különféle nyomásos és csavaró gyakorlatokat lefolytatni a törzs izmainak megdolgoztatásához. És minden gyakorlatot 15-20-as sorozatokban kell ismételgetni. Szükséges 30-60 másodperces gyakorlatokra, amelyek a szív- és érrendszerre hatnak, megemelik a pulzusszámot és fokozzák a zsírégetést. E gyakorlatokat váltogatva 30 percig jó végezni.

2. lépés

Heti 1-2 alkalommal lábra irányuló edzés is kell. A különböző összetett gyakorlatok a legjobbak, amelyek több izomcsoportot is igénybe vesznek egyszerre. Ilyen például a súlyzóval való guggolás, a kitörések gyakorlása, a guggolásból felugrás. Ezeket a gyakorlatokat 12-15-ös szériákban érdemes ismételni négy-négy alkalommal. Ügyelni kell rá, hogy a lábak minden izmát külön-külön is mozgassuk meg.

3. lépés

Szükséges heti 3-5 alkalommal 30-45 perces kardioedzés is a felesleges testzsír elégetése érdekében. Ehhez olyan kardio gépek a legjobbak, mint a futópad, az elliptikus gép, szobabicikli vagy a lépcsőzőgép. De csatlakozni lehet olyan fittnescsoporthoz is, amely step aerobic, kardio kick-box vagy teremkerékpáros edzéseket tart. A kardiotréningek időpontját gyakran kell változtatni, hogy a test reagálni tudjon az elvégzett munkára.

4. lépés

Az intervallum edzés növeli az edzés közben elégetett kalóriák mennyiségét. Például ha 2 perc gyaloglást két perc futás követ, akkor a futás utáni gyalogló rész idején is magasabb lesz a kalóriaégetés szintje, mert a szervezet nem kapcsol elég gyorsan, hogy ez csak séta.

5. lépés

A napi kalóriabevitel csökkentése is elősegíti a fogyást. Érdemes egy a kalóriabeviteli naplót vezetni, amelyben az elfogyasztott élelmiszerek mellett azok jellemzői, így a kalóriatartalmuk is lejegyezhető. Ez lehet akár egy online felület is. A energiafogyasztást a fizikai aktivitáshoz mérten kell lecsökkenteni, hogy kialakuljon a kalóriadeficit. Ez az edzésprogrammal kombinálva heti fél- egy kilogramm súlyvesztést is eredményezhet.

Természetesen egészséges ételeket érdemes választani, hogy segítsenek csökkenteni a kalóriabevitelt és a fogyást. Összetett szénhidrátokra van szükség, zöldségekre, gyümölcsökre és a teljes kiőrlésű gabonákra, valamint egészséges zsírok, például mogyoróvajra és olívaolajra, amelyek emésztési ideje hosszabb, így a telítettség érzése is tovább tart. Baromfi, hal, sovány marhahús, alacsony zsírtartalmú tejtermékek szintén jók a test fehérjeszükségletének kielégítésére. A feldolgozott és finomított élelmiszereket - például előre csomagolt desszerteket, a kész mirelit vacsorákat, a magas nátrium tartalmú felvágottakat, a finomított cukrokat és zsírokat - a legjobb minél hosszabb időre elfelejteni.

Egy tekintélyes testület jelentése szerint valóságos csodaszer a heti ötszöri 30 perces testmozgás, mert csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát, a 2-es típusú cukorbetegség, ademenciaés bizonyos ráktípusok kialakulásának a veszélyét legalább 30 százalékkal. Ugyanakkor a fizikai aktivitás nem mozdítja elő a fogyást. Részetek!

Ugyan a csípőre és a combra rakódott zsír nem reagál túl gyorsan a diétára és a testmozgásra, de azért azt fontos tudni, hogy a hasi zsír rosszabb a test és azanyagcsereszámára. Aki elég kitartó, elnyeri a jutalmát, el fogja veszíteni a zsírpárnákat, és feszesebbek lesznek az izmai. Azaz elszántság és elkötelezettség nélkül semmiféle diétával vagy edzésprogrammal sem lehet lefogyni.

