Meglepő veszélye lehet a vegetáriánus étrendnek – vizsgáltasd meg ezt a szervedet, ha nem eszel húst!

A vegetáriánus étrend növeli a pajzsmirigy-alulműködés valószínűségét – figyelmeztette Facebook-követőit az élelmiszeripari trendekkel és kockázatfigyeléssel foglalkozó Rizikometer. A News Medical cikke nyomán azt írták, hogy bár növényi alapú étrendek jó hatást gyakorolnak az egészségre, gyakran hiányoznak belőlük egyes fontos mikrotápanyagok.

Negatívumokkal is járhat a hús elhagyása, ha nem vagy elég körültekintő. Fotó: Getty Images

Túl kevés jódot visznek be a vegák és vegánok

A vegetáriánus vagy vegán ételeket fogyasztva alapvetően kevesebb szelént, vasat és B12-vitamint viszünk be. Kutatások ráadásul azt is bizonyították, hogy a vegetáriánusok 44 százaléka, valamint a vegánok 92 százaléka kevesesebb jódot visz be naponta, mint amennyit az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánl (150 mikrogramm).

Ezért baj, ha alacsony a jódbevitel

A jód különösen fontos a pajzsmirigyhormonok termeléséhez, így hiánya pajzsmirigy-alulműködéshez, vagyis hipotireózishoz vezethet. Egy brit felmérés – amely a pajzsmirigy-alulműködés előfordulását vizsgálta a különböző étrendek követőinek körében – megállapította, hogy csaknem 11 ezer embernél alakult ki pajzsmirigy-alulműködés a jódhiány következtében. Ennek kockázatát pedig jóval magasabbnak látták a vegetáriánusok és a vegánok esetében, mint a húst is evő társaiknál. A 12 éven át tartó kutatásba egyébként összesen több mint 466 ezer alanyt vontak be.