Meglepő veszély leselkedik a vegetáriánus nőkre

Több mint 26 ezer nő egészségügyi és étrendi adatait elemezték brit kutatók, és megállapították, hogy a vegetáriánusok körében mintegy 30 százalékkal nagyobb a csípőtörés kockázata, mint azok esetében, akik rendszeresen esznek húst. A különbség pontos okait nem sikerült tisztázni, a tudósok azonban azt gyanítják, hogy a vegetáriánusoknak valamilyen okból – vélhetően a fontos tápanyagok elégtelen bevitele miatt – gyengébb a csontozatuk, kisebb az izomtömegük és jellemzően testsúlyuk is alacsonyabb. Mindkettő hajlamosít a csípőtörésre – számolt be a eredményekről a The Guardian.

Nem szabad elfeledkezni azon tápanyagok pótlásáról, amelyet korábban a hússal vittünk be. Fotó: Getty Images

A jól összeállított étrend a kulcs

A vegetáriánus étrendet általában egészségesebbnek tartják, mint a húsban gazdag táplálkozást. A hús elhagyása egyes kutatások szerint csökkentheti a cukorbetegség, az elhízás, a szívbetegségek és bizonyos rákos megbetegedések kialakulásának kockázatát is. Az új tanulmány azonban rávilágít arra, hogy mennyire fontos a kiegyensúlyozott étrend követése, bármit is eszünk.

„Azt üzenjük a vegetáriánusoknak, hogy ne adják fel ezt az étrendet, ugyanis sok pozitív egészségügyi hatása van, ráadásul környezetbarátabb is. Az étrend megfelelő összeállítására azonban jobban oda kellene figyelni, és nem szabad elfeledkezni azon tápanyagok pótlásáról, amelyet korábban a hússal vittek be” – figyelmeztetett Dr. James Webster, a Leedsi Egyetem kutatója.

„Sosem rajongtam kifejezetten a húsért, a halat viszont mindig is imádtam. Egy idő után tehát logikus lépésnek tűnt, hogy áttérjek a peszkateriánus étrendre, és csak azt fogyasszam, amit valóban szeretek és aminek az elkészítésétől sem viszolygok. Azonban, mint bármilyen speciálisabb étrend, ez is egy kicsit nagyobb körültekintést igényel.” Személyes tapasztalatok és szakértői tanácsok a peszkateriánus étrenddel kapcsolatban.

Vas, B12, fehérje, kalcium, D-vitamin

„A vegetáriánusoknak kiemelt figyelmet kell fordítaniuk az egészséges testsúlyuk megőrzésére. Gondoskodniuk kell továbbá arról, hogy megfelelő mennyiséget vigyenek be a szervezetükbe a fehérjéből és más, a csontok egészsége szempontjából fontos tápanyagból – például a kalciumból és D-vitaminból” – mondta Webster.

A szakember továbbá azt javasolja a vegetáriánusoknak, hogy válasszanak vassal és B12-vel dúsított pékárukat. Az elegendő fehérje bevitele érdekében pedig fogyasszanak gyakran dióféléket, hüvelyes zöldségeket és babféléket. Így nagyobb eséllyel kerülhetik el az időskori csonttöréseket.



A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!