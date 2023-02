Vitamin, amelyre nagy szükségünk lenne

A téli hónapok különösen nagy megterhelést jelentenek az immunrendszerünk számára. A párás, hideg időszak kedvez a különböző kórokozók terjedésének, ráadásul ilyenkor több időt töltünk rosszul szellőző, benti helyiségekben is, ahol a vírusok és baktériumok könnyebben gazdát cserélhetnek. A kevés napsütés, illetve a piacok és boltok polcain megfogyatkozó idényzöldségek miatt szervezetünk vitaminraktárai is kimerülnek, ami még jobban megnehezíti az immunrendszer megfelelő működését. A vitaminokról összességében elmondható, hogy testünk mindennapi helyes működésében nélkülözhetetlen a szerepük, bizonyos típusokat azonban különösen fontos lehet ezekben a hónapokban pótolni. Cikkünkben ezeket gyűjtöttük össze.

A napfény hiánya miatt: D-vitamin

A D-vitamin valójában egy gyűjtőnév, ami alá a D2- és D3-vitaminok tartoznak, szervezetünk számára a D3-vitamin a legjobban hasznosítható forma. Mivel az emberi szervezet a napfény hatására állít elő, ezért a napfényhiányos téli hónapok végére könnyen kialakulhat a hiányállapot, különösen azoknál, akik beltéri munkát végeznek. Ennek a vitaminnak a pótlása a téli és koratavaszi időszakban különösen indokolt lehet, egy felnőtt szervezet számára napi 1500-2000 nemzetközi egység bevitelére lehet szükség. Szerencsére nem a napfény az egyetlen lehetőség a D-vitamin felvételére, étkezéssel is hozzájuthatunk. Míg a növényi eredetű élelmiszerek D2-vitamint tartalmaznak, addig néhány állati eredetűben a D3-vitamin található meg.

A VITAMINOKAT NYÁRON KÖNNYEN PÓTOLJUK FRISS ZÖLDSÉGEKKEL ÉS GYÜMÖLCSÖKKEL. FOTÓ: GETTY IMAGES

Az immunrendszer erősítésére: C-vitamin

Az aszkorbinsav, vagy közismertebb nevén C-vitamin kedvező élettani hatásait már jól ismerjük: segíti az immunrendszer megfelelő működését, ezzel pedig növeli a szervezet ellenálló képességét a fertőző és megfázásos betegségekkel szemben. A vitamint a nyári időszakban könnyen bejuttatjuk a szervezetünkbe friss idényzöldségek- és gyümölcsök fogyasztásával, télen azonban jóval korlátozottabbak a lehetőségeink a pótlásra. A napi szintű bevitel már csak azért is fontos, mert testünk nem csak előállítani, de raktározni sem tudja a vízben oldódó C-vitamint, a felesleg mindig kiürül. Általánosan napi 500 milligramm C-vitamin bevitele már képes fedezni a szervezet szükségleteit, az életmódunk és egészségi állapotunk függvényében viszont akár napi 1000 milligramm bevitelére is szükség lehet. Ezt táplálékkiegészítők segítségével is bejuttathatjuk a szervezetünkbe, de a téli hónapokban a savanyú káposzta, illetve bizonyos fagyasztott zöldségek fogyasztása is segíthet pótolni a hiányt.

A C-vitamin rendszeres bevitele kulcsfontosságú a szervezetünk egészséges működéséhez. De milyen dózisban kell pótolni ezt a vitamint, és milyen módon segíthetjük a hasznosulását? Összegyűjtöttünk néhány fontos dolgot a szedésével kapcsolatban.

Energiaszintünk helyreállításáért: B-vitaminok

A B-vitaminok vízben oldódó vitaminok, tagjai pedig más-más funkcióval bírnak a szervezetben. A C- és D-vitaminhoz hasonlóan segítik az immunrendszer megfelelő működését, emellett védik az agy egészségét és támogatják a sejtek növekedését, illetve szaporodását. Az egyoldalú, téli táplálkozás miatt ezekből a vitaminokból is hiánya alakulhat ki a szervezetünkbe, de bizonyos emésztőrendszeri megbetegedések, és gyógyszerek mellékhatásai is elősegíthetik a hiányállapotot. B-vitamin-raktáraink feltöltéséhez célszerű a hüvelyeseket – például a babot, lencsét – is beépíteni az étrendünkbe, de a teljes kiőrlésű gabonafélék fogyasztásával is pótolhatóak. Bizonyos táplálékkiegészítők komplex módon tartalmazzák a szervezet egészséges működéséhez elengedhetetlen B-vitaminokat, érdemes a téli időszakban ezekkel is bővítenünk a házi patikánk kínálatát.

Fontos az ásványi anyagok és nyomelemek megfelelő szintje

Persze a téli időszakban nem csak a vitaminokra, hanem ásványi anyagokra és nyomelemekre is szükség van az egyensúly fenntartásához. Az idegrendszer megfelelő működésében fontos szerepet játszik a magnézium és a szelén, de a vas és a kálium bevitelére is érdemes kiemelt figyelmet fordítani. Az olyan nyomelemeknek, mint a króm, cink vagy a mangán, nagy szerepük van a szénhidrát-anyagcserében, többek között az inzulin termelődését és megfelelő hatásmechanizmusát támogatják.

