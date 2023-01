A B-vitamin-hiány meglepő jelei

A vízben oldódó vitaminok közül a C-vitaminról esik a legtöbb szó, pedig a hasonlóan fontos B-vitaminok is ebbe a csoportba tartoznak. Mivel szervezetünk nem képes hosszabb ideig, nagyobb mennyiségben tárolni őket, hiszen a vizelettel kiürül a felesleg, fontos a folyamatos pótlásuk. Kiegyensúlyozott táplálkozással vagy komplex étrend-kiegészítőkkel könnyedén gondoskodhatunk a B-vitamin-szükségletünkről, ám ha nem ügyelünk erre, akkor különféle panaszokkal kell számolnunk.

A többi között bőrünk is áruldkohat vitaminhiányról. Fotó: Getty Images

A két legsúlyosabb hiánybetegség: beriberi és pellagra

Összesen nyolc különböző B-vitamin létezik, amelyek közül a B1 (tiamin) és a B3 (niacin) hiánya okozza a legsúlyosabb betegségeket. A beriberi nevű betegség a B1-vitamin hiányára vezethető vissza, a pellagra pedig akkor alakul ki, ha nem jutunk elegendő B3-vitaminhoz. A beriberi elsősorban a Távol-Keleten gyakori a hántolt rizs fogyasztása miatt, Európában pedig az alkoholizmus következményeként fordul elő. Korai szakaszában a betegeket hányinger, étvágytalanság, gyengeség, zavartság, ödéma gyötri, emellett már ekkor felléphet idegrendszeri károsodás is, amelyet a lábujjak zsibbadása, a lábfejen tapasztalható égő érzés, lábikragörcsök jeleznek. Hosszú távon izomsorvadás, idegbénulás, demencia a beriberi következménye.

A B3-vitamin hiányából fakadó pellagra is negatív hatással van az idegrendszerre, például romlik az érintettek mozgáskoordinációja, gyakori az agresszió, a szellemi leépülés és a zavarodottság. Emellett jellegzetes tünetei közé tartozik a hasmenés, a fényérzékenység, a hajhullás, a hámló és akár vérző, elszarusodott, gyulladt bőr. Szerencsére ez ma már igen ritka betegség, főként India és Dél-Afrika azon területein elterjedt, ahol a kukorica jelenti a fő élelemforrást.

Amikor bőrünk üzen a vitaminhiányról

A pattanások hátterében sok minden állhat, a többi között a B5-vitamin (pantoténsav) hiánya is. Ha ráadásul viszket, érzékeny a bőrünk, akkor érdemes vérvétellel megnézetnünk vitaminszintünket. De a B2-vitamin (riboflavin) hiánya is elsősorban a bőrünkön látszódik: a viszketés és bőrgyulladás mellett jellemző tünete a száj sarkának kiszáradása és berepedezése, valamint a fényérzékenység. Ha pedig mindez torokfájással, nyelési nehézségekkel, a száj nyálkahártyájának duzzanatával párosul, akkor szinte biztosan a B2-vitamin hiánya áll a panaszaink mögött.

B6-vitamin-hiány szintén okozhat bőrtüneteket: hámlást és viszketést, amely a seborrheás dermatitiszre emlékeztet, illetve a száj sarkának kirepedezését. Ezek mellé gyakran társul kötőhártya-gyulladás, szájnyálkahártya-elváltozás, valamint különféle idegrendszeri tünetek (fáradékonyság, folytonos álmosság, kognitív zavarok, rossz memória).

Ha pedig nem jutunk elegendő B7-vitaminhoz, vagyis biotinhoz, akkor gyengülhet a körmünk és hajunk. Hajhullás és feltűnően töredező körmök esetén tehát érdemes erre is gyanakodni, különösen ha ezek mellett hangulati ingadozásokkal, letargiával is küzdünk, mert ezek a lelki tünetek szintén jelentkezhetnek B7-vitamin-hiánnyal összefüggésben.

A vérszegénységtől a depresszióig

A B12-vitamin nemcsak egyes energiatermelő folyamatokban játszik fontos szerepet, hanem a vérképzéshez is elengedhetetlen, biztosítja a vörösvértestek szintézisét. Emiatt hiánya súlyosabb esetben vérszegénységet okozhat. Ennek jele a sápadtság, állandó fáradtság, légszomj, szapora lélegzetvétel, valamint a depresszió, ingerlékenység, sőt sokan szédülést, egyensúlyi zavarokat is tapasztalnak. A hirtelen fogyás, a fertőző betegségekre való fogékonyság, a nyelv fájdalma jellemző kísérőtünetek, időseknél pedig a kognitív képességek csökkenése is gyakori.



Amennyiben beigazolódik, hogy vitaminhiány okozza tüneteinket, fontos a komplex pótlás, ugyanis a különböző B-vitaminok működése szorosan összefügg egymással. Érdemes étrendünkbe minél több B-vitaminban gazdag ételt (például tojást, húsféléket, belsőséget, hüvelyeseket, napraforgómagot, zabot) beiktatni, de emellett vény nélkül kapható étrend-kiegészítőt is szedhetünk, hogy szervezetünket elegendő B-vitaminnal lássuk el.

