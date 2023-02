Így csökkenthető hatékonyan a gyógyulási idő

A C-vitamin (más néven aszkorbinsav) egészségmegőrző szerepe jól ismert: antioxidáns hatású – véd a szabad gyökök káros hatásai ellen –, támogatja az immunrendszert és növeli a szervezet általános ellenálló képességét. Nemcsak a különböző kórképek megelőzésben játszik fontos szerepet, hanem a már kialakult betegségek legyőzésében is komoly feladatot lát el. Az immunsejtekben felhalmozódó C-vitamin elősegíti a T- és B-sejtek keletkezését, a fehérvérsejtek termelődését és aktivitását, ezáltal fokozza a kórokozók hatékonyabb elpusztítását.

Segítségével hatékonyan csökkenthető például a náthával járó fertőzések gyógyulási ideje, ezért a hidegebb hónapokban érdemes még nagyobb figyelmet fordítani a rendszeres pótlásra. Ha nem fogyasztunk belőle megfelelő mennyiséget, nagyban megnő a különböző fertőzések és gyulladásos megbetegedések kialakulásának kockázata, valamint hosszabbra nyúlik a lábadozási idő is. Éppen ezért érdemes tisztában lenni azzal, hogy mikor, mennyit és milyen formában érdemes bevinni a szervezetünkbe.

BETEGSÉG ESETÉN ÉRDEMES EMELNI A C-VITAMIN MENNYISÉG PÓTLÁSÁT. FOTÓ: GETTY IMAGES

Szükséges mennyiség

Általánosságban elmondható, hogy egy átlagos felnőtt számára napi 80-120 milligramm C-vitaminra van szükség, azonban számos olyan tényező lehet, amely ezt a mennyiséget megtöbbszörözheti. Függ az életkortól, a testsúlytól, de magasabb bevitelre van szükség például a várandósság és a szoptatás során, nagyobb fizikai igénybevétel esetén, a dohányzóknak, illetve a különböző akut vagy krónikus betegségek esetén is. Szem előtt kell tartani azonban azt is, hogy a vízben oldódó C-vitamint a szervezet nem tudja elraktározni. Mivel a felesleges mennyiség 4-6 óra alatt távozik a vizelettel együtt, ezért ahhoz, hogy mindig a rendelkezésre álljon, – egészséges felnőttek esetében – érdemes nagyjából napi 1000 milligrammot több adagban elfogyasztani.

Szent-Györgyi Albert munkássága nyomán különösen közel áll szívünkhöz a C-vitamin nekünk, magyaroknak, amelyről közismert, mennyire sokrétű szerepet tölt be egészségünk megőrzésében. De vajon mennyire vagyunk valójában tájékozottak az aszkorbinsavnak is nevezett vegyülettel kapcsolatban? Tedd próbára tudásod kvízünkkel!

Természetes pótlás

A C-vitamin pótlása történhet természetes úton, táplálkozás formájában vagy célzott vitaminbevitellel is. A téli időszakban érdemes minél több hazánkban is elérhető citrusfélét – citromot, narancsot, grapefruitot, mandarint vagy például pomelót – fogyasztani, illetve olyan magas C-vitamin-tartalmú gyümölcsöket, mint a kivi. A zöldségek közül kiemelhető a paprika, valamint a káposztafélék akár savanyított, akár nyers formában. Fontos tudni a C-vitaminról, hogy hőérzékeny, lebomlása már 40 Celsius-fokon megkezdődik. Éppen ezért érdemes hangsúlyozni azt is, hogy a magas C-vitamin-tartalmú teákat – például homoktövis vagy csipkebogyó – forrázás helyett célszerűbb áztatni, valamint figyelni kell arra is, hogy a citromlé se a forró italba kerüljön.

Vitaminkészítmények

Ahhoz, hogy a náthával járó szezonális megbetegedéseket elkerüljük, illetve a már kialakult kórképeket gyorsabban legyőzhessük, a szervezetnek megemelt C-vitamin-bevitelre van szüksége. Könnyen előfordulhat, hogy ezt az étkezésekkel nem lehet megfelelőképpen pótolni, ezért ilyenkor javasolt célirányos pótlással kiegészíteni. Ehhez érdemes olyan nyújtott hatóanyagleadással rendelkező C-vitamin-tartalmú készítményt választani, amely egész napon át, folyamatosan segít adagolni a szükséges mennyiséget a szervezet számára. A gyógyszertárakban vény nélkül elérhető vitaminkészítmények közül választhatunk kizárólag C-vitamin-tartalmút, illetve olyan komplex készítmények is a rendelkezésre állnak, amelyek egyéb, az immunrendszert segítő hatóanyagokat is tartalmaznak. Ilyen például a D-vitamin vagy a cink, amelyek szintén nagyban hozzájárulhatnak ahhoz, hogy hatékonyan elkerülhessük a meghűléssel járó megbetegedéseket, valamint minél jobban lerövidíthessük a lábadozási időt.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!