A C-vitamin talán a legismertebb az összes vitaminfajta közül, melynek pótlására a téli és tavaszi hónapokban kiemelt figyelmet fordítunk. Nem véletlenül, hiszen megfelelő szintje elengedhetetlen az immunrendszer optimális működéséhez, hiányában pedig a szervezetünk nehezebben tud megküzdeni az ebben az időszakban különösen gyorsan terjedő vírusokkal. Alacsony szintje esetén a teljes gyógyulás is hosszabb időt vesz igénybe, és akár napokkal hosszabb ideig kell küzdenünk egy légúti megbetegedés kellemetlen tüneteivel. A C-vitamin hiányakor kialakuló skorbut napjainkban már jóval kevesebb embert veszélyeztet, mint néhány évszázaddal korábban, alacsony szintje miatt azonban az immungyengeségen túl sokaknál jelentkezhet például fáradtság, gyomorbántalmak, étvágytalanság vagy akár hajhullás.

A C-vitamin rendszeres pótlása kulcsfontosságú. Fotó: Getty Images

A rendszeres pótlása azért is fontos, mert a szervezetünk nem tudja előállítani ezt a vitamint, de raktározni is csak korlátozott mértékben képes. Egy felnőtt, egészséges ember szervezetének megfelelő működéséhez naponta mintegy 60-65 mg C-vitamin bevitelre van szüksége. Ez azonban a hiánybetegségek elkerüléséhez szükséges mennyiség, a szervezet vitaminigényét ráadásul számos más tényező is befolyásolhatja. Fizikai megterhelés esetén a C-vitamin-igény növekszik, de bizonyos káros szenvedélyek (dohányzás és túlzott alkoholfogyasztás), illetve emésztőrendszeri betegségek esetén nagyobb dózisú bevitelre lehet szükség.

Hogyan segíthetjük a C-vitamin hasznosulását?

A C-vitamin főleg érett, friss gyümölcsökben és zöldségekben található. Főzéskor 60 fok fölé melegítve, valamint lúgok hatására lebomlik, legjobban ezért úgy juttatható a szervezetbe, ha a zöldségeket és gyümölcsöket nyersen fogyasztjuk. Sajnos a téli hónapokban jóval szűkösebb a piacok és zöldségesek kínálata, persze ilyenkor sem reménytelen a C-vitamin étrendi pótlása: a savanyú káposzta és a mirelit zöldségek és gyümölcsök ebben az időszakban is rendelkezésünkre állnak.

A C-vitamin az egyik leggyakrabban szedett táplálékkiegészítő. Ennek ellenére számos tévhit él a köztudatban azzal kapcsolatban, hogy mire jó, és mire nem. Tények és tévhitek a C-vitaminról

A patikák polcain elérhetőek már 1000-2000 milligrammos kiszerelésben is C-vitamin-készítmények. Az egyszerre bevitt, nagy mennyiség egy jelentős részét ugyanakkor nem tudja a szervezet hasznosítani, és a vizelettel kiürül. Érdemes ezért a készítmények dobozán a retard feliratot keresni: ezek az úgynevezett késleltetett, vagy nyújtott hatású vitaminok, melyeket úgy készítettek el, hogy a szervezetet hosszabb ideig, folyamatosan táplálják, így nagyobb arányban hasznosulhatnak. Az is megoldás lehet, hogyha naponta többször, kisebb dózisban (például 2x500 milligrammos kiszerelésben) juttatjuk a szervezetünkbe a kívánt mennyiséget.

Persze a patikák polcain lévő C-vitamin-tartalmú készítmények sok más dologban is különbözhetnek. A gyógyszerész, illetve a háziorvosunk is segíthet kiválasztani az életmódunk, korunk és egészségi állapotunk alapján leginkább megfelelő táplálék-kiegészítőt.

A maximális hasznosulásért, vagyis a zsírban és vízben oldódó vitaminok megfelelő felszívódása érdekében javasolt étkezés közben, esetleg közvetlenül utána bevenni az étrend-kiegészítőt. Mivel a C-vitamin elősegíti a vas felszívódását, érdemes lehet a kettőt egyszerre, vagy legalábbis viszonylag közeli időpontokban beszedni. Hogyha azonban a vitaminokat más gyógyszerekkel szednénk, illetve többféle vitaminkészítményt is használnánk egyszerre, mindenképpen javasolt konzultálni róla a háziorvosunkkal, ezek a készítmények ugyanis hatással lehetnek egymásra, rontva a felszívódást, illetve felerősítve vagy éppen gyengítve egyes készítmények hatásait.

A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!