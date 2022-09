Az almaecet valódi csodaszer

Az ecet savanykás, kissé csípős ízét nem mindenki kedveli. A háztartásokban leggyakrabban előforduló 10 és 20 százalékos ecetsavak mellett azonban léteznek lágyabb, kellemesebb aromájú ecetfajták is, melyek rendszeres fogyasztása egészségünkre gyakorolt pozitív hatásuknak köszönhetően kifejezetten javasolt. Ilyen ecetfajta az almaecet is, melyet nem csak az ételek ízesítésére, de egészségünk megőrzése érdekében, valamint a szépségápolásban is használhatunk. Ismerjük meg hogyan!

Az almaecet tényleg igazi életelixír

Alkoholból ecet

Az ecet alkoholtartalmú folyadékok, például bor, sör , pálinka erjesztésével keletkezik. Az alkohol, nyitott edényben tárolva és levegővel érintkezve egy idő után megsavanyodik és ecetes lesz, amelyért az ecetsav-baktériumok a felelősek. Ezen baktériumok hatására az etil-alkohol ecetsavvá oxidálódik, és létrejön az ecet.

Ma a kereskedelemben kaphatók erjesztéses ecetek, de kémiai úton is állítanak elő. Több fajtája is létezik , így például a balzsamecet , a rizsecet, a borecet, valamint a különféle gyümölcsborecetek, melyek közül a legismertebb az almaecet. Gyümölcsborecetet készítenek még őszibarackból, meggyből és eperből is.

Savas, de lúgosít Bár az almaecet a citromhoz hasonlóan savas kémhatású, fogyasztása mégis lúgosítja a szervezetet, ugyanis olyan anyagokat tartalmaz, melyek segítik a savak lebomlását, és a lúgok termelődését. A legjobb lúgosító hatás érdekében mindig üres gyomorra igyuk.

Az almaecet igazi kincs

Az almaecet az alma erjedése során létrejövő almabor további fermentálásával jön létre, és igen alacsony, 5 százalék savtartalmú (nagy részét víz alkotja). Már korábban is előszeretettel alkalmazták, hiszen sokféle értékes tápanyagot (kalcium, kálium, magnézium, nátrium, foszfor, szilícium, vas, aminosavak, enzimek, pektin, A- és C- vitamin, béta-karotin) tartalmaz, és egészségünkre gyakorolt jótékony hatásai kiemelkedőek.

Magas rosttartalmának köszönhetően enyhíti a gyomor- és emésztési problémákat, ugyanakkor csökkenti a szervezet koleszterinszintjét, antioxidáns-tartalmának köszönhetően pedig a szív- és érrendszeri, valamint daganatos betegségek megelőzésében is fontos a szerepe. Használhatjuk magas vérnyomás , asztma, valamint ízületi gyulladások és migrén kezelésére is. Remek fertőtlenítőszer, gomba- és baktériumölő, ennek köszönhetően Candida diétában is alkalmazható. A szervezetet frissítő hatása miatt fiatalítószerként is emlegetik.

Az almaecet segíti a fogyókúrát is

Az almaecet fogyókúra esetén is kiválóan alkalmazható, hiszen felgyorsítja az anyagcserét, segíti az emésztést, vízhajtó, méregtelenítő és étvágycsökkentő hatású, és gátolja a zsírok lerakódását. Hosszú távon fejti ki jótékony hatását, így a többletsúly fokozatosan adható le. Étkezés előtt 10-15 perccel egy evőkanál almaecetet keverjünk el 3 dl vízben, és igyuk meg. Ha valakinek érzékeny a gyomra, vagy gyomorfekélye van , inkább ne kísérletezzen vele.

Az almaecet szépségünk megőrzésében is segít

Bőr- és hajápolás almaecettel

Az almaecet szépségünk megőrzésében is nagy segítségünkre lehet. Az ecetvizes fürdő feszessé varázsolja a bőrt, hámlasztó hatású, valamint tisztítja és illatosítja a bőrt. Egy kád vízhez 200 ml ecetet adjunk, valamint egy pohár tejszínt is, hogy bőrünk igazán bársonyos legyen. Nagy hasznát vehetjük a hajápolásban is. Az ecetes öblítés selymessé, lazává és fényessé varázsolja a hajat. 4-5 evőkanál almaecetet kenjünk szét a hajunkon, majd öblítsük le.

+1 recept

A konyhában használhatjuk különböző ételek ízesítésére, remekül harmonizál a salátákkal, szárnyas ételekkel és pácolt halakkal, de befőttekhez és italokhoz is jól illik. A hazánkban is népszerű chutney egyik fontos alapanyaga , lássunk hát egy igazi nyári receptet hozzá, amelyet a grillpartik alkalmával fel is használhatunk.

Áfonyás körtechutney

Hozzávalók kb. 1 literhez:

2 kg körte, kockákra vágva

60 dkg vöröshagyma, apróra vágva

25 dkg nyers nádcukor

10 dkg aszalt vörös áfonya

1 evőkanál só

fél teáskanál őrölt szegfűszeg

fél teáskanál őrölt gyömbér

negyed teáskanál csilipaprika

4 gerezd áttört fokhagyma

3 dl almaecet

Tegyük a körtét, a vöröshagymát, a cukrot, valamint az áfonyát egy lábosba és lassú tűzön kezdjük el főzni, majd adjuk hozzá a sót, a fűszereket, a fokhagymát és az ecetet. Szép lassan főzzük addig, amíg besűrűsödik. Ez kb. 1 - 1, 5 órát vesz igénybe. Ezután öntsük meleg, sterilizált üvegekbe, szorosan csavarjuk rá a tetőt és fejre állítva hűtsük ki.