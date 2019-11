Miért igyunk étkezés előtt almaecetet?

Ha éhgyomorra almaecetet iszunk (pláne hígítatlanul, ami nem javasolt) attól akár hányingerünk is lehet, ami végül is valóban segít csökkenteni az étvágyat, de nem éppen kellemes módon. Ugyanakkor jó ötlet lehet, mert segíthet az emésztésben, és akkor is jól jöhet, ha az a célunk, hogy ilyenkor. Az emésztésre gyakorolt hatásai miatt a székrekedés elkerülésében is segíthet, afféle gyengéd, természetes hashajtóként. Ha valaki ilyesmire hajlamos, az is kipróbálhatja az almaecetes vizet.