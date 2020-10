A magas koleszterin szövődményei

Azoknak az embereknek, akik örökletten magasabb koleszterinszinttel élnek, nagyobb eséllyel lesz szív-érrendszeri betegségük, mint azoknak, akik a téren szerencsésebb alkatot örököltek - jelent meg egy tanulmányban, amelyet az American Heart Association szakmai lapjában, a Circulationban publikáltak. Az összefüggés oka az artériák megkeményedésében keresendő.

"Háttérinformációként érdemes megemlíteni a heterozigóta familiáris hiperkoleszterinémiát (HeFH), amely annyit jelent, hogy az egyik szülő átörökíti azt a kóros genetikai variánst, amelynek következtében csökken a májban lévő LDL-receptorok aktivitása, ezáltal kevésbé lesz hatékonyan az LDL-koleszterin eltávolítása a vérből, tehát növekszik a káros LDL-koncentráció. Az örökletes hiperkoleszterinémiák ezen enyhébb - de gyakoribb - formájában a szérum koleszterinszint 300-500 mg/dl körüli" - mondta el dr. Vaskó Péter, a Budai Kardioközpont szakorvosa.

A szülőktől öröklött gének is hozzájárulhatnak a magas koleszterinszint kialakulásához

Hozzátette, 500 emberből egyet érint a HeFH, rendkívül ritkán pedig előfordulhat az is, hogy mindkét, HeFH-ban szenvedő szülőtől a kóros gént örökli a gyermek. Ilyenkor homozigóta familiáris hiperkoleszterinémiáról (HoFH) beszélünk, amelyre jellemző, hogy a perifériás érbetegség, az érszűkület a megjelenési forma. "Az LDL koleszterin tartós emelkedése zsír- és kalciumlerakódásához vezet az érfalakban, így azok beszűkülhetnek vagy elzáródhatnak. Ezt a folyamatot hívjuk érelmeszesedésnek. Ennek pedig hosszú távú következménye éppúgy lehet a stroke, mint a szívkoszorúér-betegségek kialakulása, valamint károsodhatnak az egyes szervek és az izmok is. Akár komoly rekonstrukciós műtétre, végső esetben pedig amputációra is szükség lehet. Az LDL-szint emelkedésének mértékétől és annak időtartamától függően a HoFH-ban szenvedő betegeket akár a 20-30-as éveikben is veszélyeztetheti már a szívinfarktus és az agyvérzés, aminek oka az érfalak rendkívüli módon felgyorsult öregedésében keresendő" - foglalta össze a szakember.

Gyanús testi tünetek

A magas koleszterinszint következtében a bőrben és az inakban koleszterin rakódhat le. Ezeket a lerakódásokat xantómáknak vagy xantelazmáknak nevezzük, és különösen a szemhéjon és az ujjak közt láthatóak sárgás bőrképletek formájában. Az ín xantómák elsősorban az Achilles-ínon és az ujjak feszítő ínjaiban jelennek meg. Ezek a bőrelváltozások már születéstől fogva vagy kora gyermekkortól jelen lehetnek, de az is lehet, hogy egyáltalán nem jelennek meg.

A magas koleszterinszint ezen kívül nem okoz látható vagy tapasztalható tüneteket, vagyis csak a laborvizsgálat során derülhet fény az értékekre. Tehát akinek egyik vagy mindkét szülője magas koleszterinszinttel élt vagy él, annak különösen fontos az évenkénti, rendszeres nagylabor vizsgálat, hogy nyomon követhetővé és szükség esetén kezelhetővé váljon a magasabb érték.

Ki kezeli?

"A koleszterinszint csökkentése kettős feladat: egyrészt a páciensnek kell megreformálnia az életmódját, bevezetnie a mozgást, a mediterrán diétát, másrészt az orvos feladata elrendelni az esetleges gyógyszeres kezelést. Természetesen előfordul, hogy csak ez utóbbi jöhet szóba, hiszen az öröklötten magas koleszterinszint gyakran teljesen egészségesen, kiegyensúlyozottan élő embereknél van jelen, akik sportolnak, nem fogyasztanak túl sok zsíros élelmiszert, nem dohányoznak" - hangsúlyozta dr. Vaskó Péter.

Kifejtette, a vérzsírszintet csökkentő gyógyszereket kitartóan, évekig kell szedni, hogy a plakkok visszafejlődését el lehessen érni. "Ez a fajta gyógyszerszedési megbízhatóság azért is fontos, hogy ellenőrizhessük az alkalmazott kezelések hatékonyságát, szükség esetén pedig változtathassunk azokon. A megfelelő gyógyszerelés és ehhez kapcsolódóan a gyakori és szakszerű orvosi kontroll a tartós eredményesség záloga" - szögezte le a szakorvos.