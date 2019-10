Tünetek, amelyek magnéziumhiányról árulkodnak

Az enyhe magnéziumhiány meglepően gyakori zavar: egyes becslések szerint minden második embert érint. Sokaknál észrevétlen marad, a korai jelekre azonban érdemes figyelmet fordítani, mert ha huzamosan elhanyagoljuk a megfelelő magnéziumpótlást, a hiányállapot súlyosabb stádiumaiban veszélyes szövődményeket okoz, és krónikus betegségek kialakulásához is hozzájárulhat.

Gyakran ingerlékeny? Lehet, hogy magnéziumhiánya van!

Izomgörcsök, akaratlan izom-összerándulások

Gyengeség és fáradékonyság

Kognitív és érzelmi problémák

Szívritmuszavarok

A korai tünetek jól ismertek, de mivel legtöbbjük számos egyéb betegség jele is lehet, sok esetben nehéz felismerni, így gyakran a diagnózis is sokáig várat magára - egyes szakszövegek egyenesen "láthatatlan hiánybetegségként" emlegetik. Milyen panaszok esetén gyanakodhatunk magnéziumhiányra is?A magnézium fontos szerepet játszik az izomműködésben; ha a szintje lecsökken a szervezetben, az az izmok összehúzódásának és elernyedésének zavarait okozhatja. Mindez a vázizmok túlfeszülésében, akaratlan rángásában (tic) és izomgörcsökben, mint a lábszárgörcs nyilvánul meg. Az izomműködés zavarai jelentik a magnéziumhiánnyal összefüggő egyik leggyakoribb panaszt.A magnézium hasonlóan lényeges tényező a szervezet energiaellátásának biztosításában: fontos közreműködője az anyagcsere folyamatoknak. Következésképpen, ha bágyadtságot, általános gyengeséget, fáradékonyságot, enyhe, indokolatlan rosszullétet tapasztalunk, felmerül, hogy alacsony magnéziumszint húzódik a háttérben.A kutatások szerint a súlyosabb magnéziumhiány kedvezőtlenül hat alapvető kognitív folyamatainkra. Zavart szenvedhet az emlékezet működése, a tanulási képességek, a figyelem.Előfordul, hogy fokozott érzékenységgel, ingerlékenységgel jár, valamint hozzájárulhat szorongásos, depressziós tünetek kialakulásához is.A megfelelő magnéziumszint segít a stresszel való megküzdésben, továbbá csökkenti a migrén és a premenstruációs tünetegyüttes számlájára írt, kínzó panaszok kialakulásának valószínűségét.A magnézium nem csak a mozgató izmokra, hanem szívizomra és az erek és a belső szervek falát képező simaizmokra is hatással van. Ez azt jelenti, hogy a szervezet elhúzódóan alacsony magnéziumszintjének következtében a szív és a szív-érrendszer egészséges működése is akadályozottá válhat, romolhat a szív vérellátása, súlyos esetben szívritmuszavarok, koszorúérgörcs jelentkezhet.