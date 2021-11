A magnézium legjobb étrendi forrásai

A csontfejlődéshez, az anyagcsere-folyamatokhoz, de még az idegrendszer, az izmok és a szív megfelelő működéséhez is szükségünk van magnéziumra. Ez a mikrotápanyag fontos szerepet játszik továbbá a stressz-szint csökkentésében, a vérnyomás normalizálásában, valamint az izomgörcsök, afejfájásés a premenstruális szindróma (PMS) tüneteinek enyhítésében is.

Az egészséges, átlagos életmódot élő felnőtteknek napi 300-400 milligramm magnézium bevitele javasolt, ám diéta, aktív életmód, valamint fokozott igénybevétel esetén akár 500-800 milligrammra is nőhet a napi igény. Ha nem juttatjuk be szervezetünkbe a szükséges mennyiséget, arra gyakori izomgörcs, hangulatingadozások, a szokásosnál gyorsabb szívverés, az ujjakban jelentkező bizsergő érzés, illetve akár influenzaszerű tünetek is felhívhatják a figyelmet.

Az álmatlan éjszakák, a visszatérő, migrénes fejfájás vagy a csokoládé iránti olthatatlan vágy is lehet a magnéziumhiány tünete. h i r d e t é s

A magnéziumszükséglet mintegy 10 százalékát megfelelő mennyiségű ivóvíz fogyasztásával is fedezhetjük. Törekedjünk viszont arra, hogy a fennmaradó 90 százalékot lehetőleg a táplálkozás útján vigyük be. Az alábbiakban bemutatjuk a magnézium legjobb étrendi forrásait.

Zöldségek

A klorofillban gazdag, sötétzöld színű leveles zöldségek a legjobb magnéziumforrások közé tartoznak. Egy maréknyi spenót elfogyasztásával például akár napi szükségletünk negyedét is fedezhetjük - ekkora mennyiség ugyanis 78 milligramm magnéziumot tartalmaz. Hasonlóan jó forrás a sóska, a mángold és a kelkáposzta is.

Hüvelyesek

A hüvelyes növények közül a szójabab, a sárgaborsó és a lencse különösen jó magnéziumforrásnak számít. Emellett a babféléket is érdemes minél gyakrabban fogyasztani a megfelelő magnéziumbevitel érdekében. A japán konyhában népszerű edamame babból például egy maréknyi elfogyasztásával 50 milligramm magnéziumhoz juttatjuk a szervezetünket.

Nagyszerű magnéziumforrások a diófélék és olajos magvak is.

Fotó: Getty Images

Olajos magvak

Nagyszerű magnéziumforrások a diófélék és olajos magvak is. A tökmagból például 30 gramm elfogyasztása is elég ahhoz, hogy a napi magnéziumszükségletünk mintegy felét - 168 milligrammot - fedezni tudjuk. Ugyanennyi mandula pedig - ami nagyjából 20 szemnek felel meg - körülbelül 80 milligramm magnéziumot tartalmaz. Ezeken kívül a napraforgómag, a dió, a pekándió, a kesudió és a fenyőmag is gazdag magnéziumban. Érdemes továbbá a diófélékből készült vajakat - például a mogyoróvajat - is beépítenünk az étrendünkbe, ezekből ugyanis 2 evőkanálnyi mennyiség nagyjából 49 milligramm magnézium beviteléhez elegendő. Ezekkel kapcsolatban azonban érdemes odafigyelni, hogy lehetőleg cukor- és adalékanyag-mentes termékeket válasszunk, vagy készítsük el mi magunk.

Teljes kiőrlésű gabonafélék

A teljes kiőrlésű gabonák fogyasztása számos egészségügyi előnnyel jár - ezek egyike, hogy a megfelelő mennyiségű magnézium bevitelét is jelentősen támogatják. Érdemes tehát a finomított gabonából készült termékeket teljes kiőrlésű, tönkölybúzát, rozst vagy búzakorpát tartalmazó pékárura cserélni. Emellett jó, ha a zabpehely is helyet kap az étrendünkben, fél csészényi mennyiséggel ugyanis 36 milligramm magnéziumot vihetünk be.

Halak

Azon kívül, hogy a halak remek fehérje- és ómega-3-források, magnéziumban is igen gazdagok. 80 gramm lazac elfogyasztásával például 26 milligramm magnéziumot vihetünk be, egy adag laposhalban pedig 24 milligramm magnézium található. Hasonlóan jó forrás még a makréla és a tonhal is.

Egyéb magnéziumban gazdag ételek

A fentieken kívül még számos olyan élelmiszert találhatunk a boltok polcain, amelyek hozzájárulhatnak a napi magnéziumszükséglet fedezéséhez. Ilyen például az alma, a füge, a citrom, grépfrút és a banán (ebből egy közepes méretű példány 32 milligramm magnéziumot tartalmaz), az avokádó, a burgonya (főként a héjával együtt fogyasztva), vagy a jó minőségű, legalább 70 százalékos kakaótartalmú étcsokoládé is. Érdekesség, hogy a csokoládé iránti sóvárgás akár magnéziumhiányra is utalhat.

További hasznos tanácsok

A magnéziumszükséglet leghatékonyabb kielégítéséhez bizonyos szokásainkon is változtatnunk kell. A magas zsírtartalmú ételek, a szénsavas üdítők, az alkohol, valamint egyes tartósítószerek - például a benzoesav - megnehezítik a magnézium felszívódását, ezért ezeket ajánlott kizárni az étrendünkből, vagy legalább minimalizálni a fogyasztásukat. Fontos tudni továbbá, hogy a főzés csökkenti az élelmiszerek természetes magnéziumtartalmát, így a fent említett táplálékok egy részéből ajánlott nyersen is fogyasztani.

Ha pedig valamilyen oknál fogva étrendünk mégsem fedezi a szükséges bevitelt, akkor magnéziumkészítmények segítségét is igénybe vehetjük. Ezek szedésénél azonban ajánlott körültekintően eljárni. Közvetlenül étkezés után beszedve például egyes készítmények megköthetik a gyomorsavat, a túlzott fogyasztással pedig akár hasmenést is kiválhatunk.