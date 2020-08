A magnéziumhiány tünetei

Ujjaink és a lábujjaink bizsergése

Mivel a magnézium fontos szerepet játszik az idegek működésében, hiánya zsibbadáshoz, bizsergéshez vezethet. Ez általában a végtagokban történik, és kicsit ahhoz az érzéshez hasonlít, mikor elalusszuk valamelyik végtagunkat.

A végtagok bizsergése, zsibbadása is utalhat magnéziumhiányra

Influenzára utaló tüneteink vannak

Étvágytalanság, hányinger, hányás, kimerültség, gyengeség - ha úgy érezzük, mintha kerülgetnek minket az influenza, annak az is lehet az oka, hogy szervezetünkben nincsen elegendő magnézium. Természetesen ez ügyben biztosat csak az orvos mondhat. A székrekedés és egyéb emésztési problémák is jelezhetnek magnéziumhiányt.

A magnézium megfelelő szintjének fenntartásában fontos szerepet játszanak étkezési szokásaink. Számos étel van, amely gazdag ebben a fontos ásványi anyagban.

Nagyon gyakran görcsölnek az izmaink

A szakértők szerint ha a szervezetben a magnézium szintje túl alacsony, akkor több kalcium jut az idegsejtekhez, és ez túlstimulálhatja az izmokban található idegeket. A végtagok görcse nagyon gyakori kismamák esetében, és kutatások szerint némi extra magnézium enyhítheti a problémájukat.

Hangulatingadozás

Az alacsony magnéziumszint a hangulatunkra is hatással lehet, és tartós hiánya megnövelheti a depresszió kialakulásának esélyét is. Egyeseknél érdektelenség, szorongás, érzelemmentesség is jelentkezhet ilyenkor.

Szívverésünk gyorsabb a szokásosnál

A magnéziumhiány hatására visszaeshet a szervezetünk káliumszintje, ami hatással lehet a szívizomra, és befolyásolhatja a normál szívritmust. Általában a szívverés felgyorsulását okozza, de bizonyos esetekben lassulás tapasztalható - bármelyiket vesszük is észre, jelezzünk róla az orvosunknak.

