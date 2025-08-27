Állandó szorongás? Így segíthetsz magadon a gyógyszerek előtt

Mi is az a szorongás, és hogyan hat a mindennapokra?

A szorongás egy természetes, ösztönös reakció veszélyhelyzetekben – evolúciós célja, hogy felkészítsen a „harcolj vagy menekülj” válaszra. Amikor azonban a félelem és nyugtalanság érzése tartóssá vagy túlzottá válik, akkor már nem segít, hanem akadályozza a mindennapi életet. Ilyenkor az agy amygdalája – a félelemközpont – fokozott működésbe kezd, és a szervezet stresszhormonokat, például adrenalint és kortizolt bocsát ki, még akkor is, ha nincs valódi veszély.

A tünetek lehetnek testi és lelki jellegűek. Testi tünetek közé tartozhat a szapora szívverés, légszomj, izzadás, remegés, mellkasi nyomás, gyomorgörcs, fejfájás vagy szédülés. Lelki tünetként jelentkezhet fokozott aggodalmaskodás, nyugtalanság, koncentrációs nehézség, ingerlékenység, illetve az a folyamatos érzés, hogy „valami rossz fog történni”.

Mi történik pánikroham közben?

A pánikroham a szorongás egy akut, intenzív formája, amely hirtelen, előzmény nélkül is jelentkezhet. A roham során az idegrendszer vészriadót fúj, és a test rövid időn belül a végletekig felpörög. A tünetek gyakran annyira erőteljesek, hogy a beteg azt hiheti, szívrohamot kap, megfullad, vagy elveszíti az eszméletét.

Jellemző tünetek: szapora vagy rendszertelen szívverés, mellkasi fájdalom, légszomj, torokszorítás, hideg vagy meleg hullámok, zsibbadás, szédülés, remegés, valamint az elszakadás érzése a valóságtól, vagy önmagunktól. A roham általában 10–20 perc alatt lecseng, de a félelem a következő rohamtól akár tartós szorongásos állapothoz is vezethet.

A pánikroham és a tartós szorongás közös vonása, hogy jelentősen ronthatják az életminőséget. A jó hír viszont az, hogy gyógyszer nélkül, természetes módszerekkel és életmódbeli változtatásokkal is sokat lehet tenni a tünetek enyhítéséért.

A szorongás bárkit érinthet. Fotó: Getty Images

Táplálkozás és tápanyagok, amelyek valóban számítanak

Nyugtató növényi megoldások

A levendula aromájú krémek terhesség alatt is hatékonyak lehetnek szorongásra, és a párologtatott levendulaolaj is szorongásoldó hatással bír.

aromájú krémek terhesség alatt is hatékonyak lehetnek szorongásra, és a párologtatott levendulaolaj is szorongásoldó hatással bír. A szárított citromfű kimutathatóan csökkenti a szorongásos tüneteket.

Életmód, mozgás és pihenés

A rendszeres testmozgás – például séták vagy aerob edzés – hatékonyan csökkenti a stresszt és szorongást.

A mély légzés, mindfulness segítenek csökkenteni a stressz és a szorongás tüneteit.

A napfény és természetes fény rövid, rendszeres "adagolása" segít csökkenteni a szorongás szintjét – már heti 5-15 perc napfény is mérhető hatással bír.

A koffeinfogyasztás hozzájárulhat a szorongáshoz, ezért csökkenteni, vagy teljesen elhagyni sokat tehet a nyugalmunkhoz.

A szeretteinkkel töltött idő is pozitív hatással van a mentális egészségre.

Amennyiben ezek az életmódbeli lépések nem hoznak tartós enyhülést, vagy a tünetek erősödnek, feltétlenül orvoshoz kell fordulni! A változtatás gyakran az első és legfontosabb lépés a nyugodtabb élet felé.