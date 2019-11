Jobban szeretne aludni? Van segítség!

Nem tud elaludni? Nincs egyedül! Már az ókori emberek is találkoztak ezzel a problémával, manapság pedig többen szenvednek alvászavarokkal, mint bármikor korábban. Milyen készítményekkel segíthetjük pihenésünket?

A különböző alvást javító anyagok fogyasztása több évszázados múltra tekint vissza, és ma is számos szert használunk, annak ellenére, hogy nagyon kevés olyan vegyületet, gyógyszert ismerünk, mely valóban hatékony az alvászavarok kezelésében.

Mielőtt ezekről beszélnénk, hangsúlyoznunk kell, hogy az alvászavarok kezelésében sokkal fontosabbak a nem gyógyszeres kezelési módszerek. A vegyületeknél sokkal fontosabb az életmód, a szokások megváltoztatása, alvást elősegítő praktikák, az alvást, bioritmust zavaró tevékenységek és szerek túlzott használatának kerülése.

Milyen "szerek" segíthetik az alvást? Enyhe alvászavarok esetén segíthet egy pohár langyos, mézes tej is. Beválhatnak különböző gyógynövény alapú, nyugtató gyógyhatású készítmények is, de tudnunk kell, hogy az alvászavarok nagy részében ezek nem érik el a kívánt hatást. A recept nélkül kapható készítmények között meg kell említenünk a melatonint is, melyről egy kicsit részletesebben kell beszélnünk.

A melatonin a napi bioritmus szabályzásában részt vevő hormon, melyet az agy tobozmirigy nevű része termel. Mint ilyen, elaltató hatású is, de legnagyobb szerepe az alvás napi ritmuson belüli időzítésében van. Emiatt elsősorban az alvás-ébrenlét zavarok terápiájában használjuk, és nem elsősorban az álmatlanság kezelésében. A melatoninhoz hasonlóan működő gyógyszerek a jövőben ígéretes szerek lehetnek majd, de jelenleg az Európai Unióban nem kaphatóak, így Magyarországon sem. Annak ellenére, hogy recept nélkül kapható, a melatoninnak is lehetnek mellékhatásai, ezért szedése előtt mindenképpen kérjük ki szakember véleményét!

Fontos csoportot képeznek az altatószerek, melyek kiváltása azonban receptköteles. Szedésük nagyon elterjedt az iparosodott országokban, Magyarországon is számos fajtájuk kapható.

Milyen altató kell nekünk? Azt, hogy milyen altatószert szedjünk és hogyan, orvosnak kell meghatároznia. Ha ismerőseink saját tapasztalataik alapján altatót javasolnak, ennek beszerzése előtt mindenképpen beszéljünk orvossal, mert nem biztos, hogy az ajánlott szer nekünk is beválik, viszont kellemetlen vagy veszélyes mellékhatásokat okozhat. Érdemesebb a korszerűbb szereket előnyben részesítenünk. Az újabb típusú altatószereknek nemcsak jóval kevesebb mellékhatása van, hanem az alvás folyamatára is sokkal kedvezőbben hatnak, mint a régebbi szerek, ezért pihentetőbb alvást és frissebb másnapi ébrenlétet biztosítanak.

Az altatók szedése előtt érdemes megfogadni néhány tanácsot

Néhányan ezután úgy érzik, az új típusú altatókkal felületesebben alszanak, mint a régebbiekkel, és az elalvás sem olyan erőteljes, "fejbecsapós" élménnyel jár, mint a régebbi szereknél. Ez azonban nem hátrány, hanem előny, annak a jele, hogy az új típusú altatók a természetes alvásfolyamatot biztosítják, szemben a régebbi szerekkel, melyek a nyugtatókhoz hasonlóan (de nem ugyanúgy) hatnak.

Az altatókat mindig csak az előírt dózisban szedjük, ha nem hatnak, a mennyiségen ne változtassunk, inkább beszéljünk kezelőorvosunkkal! Az altatókat mindig közvetlenül lefekvéskor vegyük be, és utána már ne keljünk ki az ágyból!

Csak átmeneti megoldás! Mivel az alvászavar kezelésének a célja az, hogy egy idő után altató nélkül is jól aludjunk, ha az orvos másképpen nem rendelkezik, szerencsésebb, ha csak bizonyos estéken veszünk be altatót (például nehezebb napok előtt), és a többi estén a nem gyógyszeres alvásjavító módszerekkel próbálkozunk. Ne feledjük, az alvászavar kezelésének lényege az életmódváltás, az altatók szedését az orvosi ajánlások 4-8 hétnél tovább nem javasolják!

Az altatókat lassan, fokozatosan kell elhagyni, általában úgy, hogy az adagot 5-10 naponként csökkentjük. A dózis mindig könnyebb napok előtt érdemes csökkenteni, mivel ez néha a korszerű szereknél is átmeneti, egy-két napos enyhe alvásminőség-csökkenéssel járhat. Ez nem az alvászavar visszatérésének, hanem a gyógyszermennyiség csökkentésének a jele, és egy-két napon belül magától is elmúlik. A heti mennyiség csökkentésének részleteit is természetesen beszéljük meg szakemberrel.