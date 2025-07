„A párom soha többé nem akar szexelni – van értelme folytatni?”

Te mit tennél, ha a párod egyszer csak bejelentené, hogy nem akar többet ágyba bújni veled? És mit szólnál ahhoz, ha még azt is elutasítaná, hogy meztelenül érintkezzetek? Beletörődnél, vagy azonnal véget vetnél a kapcsolatnak, akármilyen régóta is tart? Az ilyen, lelkileg igencsak embert próbáló helyzetekben nem könnyű egyedül meghozni a jó döntést. Lássuk tehát, hogy mit javasol egy pszichoterapeuta, aki kifejezetten a szexuális zavarok kezelésére specializálódott.

Előfordul, hogy valaki teljesen elveszíti az érdeklődését a szex iránt. Fotó: Getty Images

„A feleségem úgy döntött, hogy vége a szexuális életünknek”

A The Guardian szakértőjéhez fordult tanácsért egy férfi, akinek a felesége nyolcévnyi együttlét után azt mondta, hogy soha többé nem fog vele szexelni. „Nem adott konkrét magyarázatot, de azt mondta, nem haragból, és nem is egy másik férfi iránti vonzódás miatt döntött így. Egyszerűen csak közölte, hogy bár nagyon szeret engem és nincs köztünk probléma, nem akar már velem ágyba bújni” – írta levelében a kétségbeesett férj.

A férfi elmondása szerint felesége a menopauza előrehaladottabb szakaszában jár éppen, a nő azonban nem ezzel indokolja a döntést. „Most tényleg azt akarja, hogy rendes indoklás nélkül elfogadjam, hogy cölibátusban kell élnem mellette, miközben elvárja, hogy hűséges legyek hozzá? Szeretem őt, de attól tartok, hogy az intimitás hiánya véget vethet a házasságunknak” – fogalmazott a levélíró.

A férfinak válaszoló Pamela Stephenson Connolly szerint egy ilyen döntés nagyon lesújtó lehet. Fontos azonban megérteni és elfogadni, hogy a menopauza nagyon pusztító hatással lehet a nők libidójára, emellett viszont egyéb problémák is felléphetnek, úgymint a hüvelyszárazság és a közösülés közben érzett fájdalom. A panaszok egyébként számos, akár hormonmentes módon is enyhíthetőek, ennek azonban mindig a nő egyéni döntésének kell lennie. Partnerként legfeljebb szakember felkeresését lehet javasolni, illetve felajánlani a teljes érzelmi támogatást. „Szerintem nyolc év együttlét után ne hozz elhamarkodott döntést” – tette hozzá a szakértő, utalva arra, hogy ha egy pár a szexuális nehézségek ellenére is szeretne együtt maradni, számos út áll előttük ahhoz, hogy ezt kölcsönös elégedettséggel tudják megtenni.

„A feleségem teljesen elutasítja a fizikai érintkezést”

Hasonló problémával kereste fel a szakembert egy másik férj – annyi különbséggel, hogy ő már nem is a szexre vágyik, csupán arra, hogy meztelenül ölelkezhessen feleségével. A nő azonban ezt sem szeretné. „Már évek óta nincs köztünk szexuális intimitás, vágyom azonban a fizikai érintkezésre. Javasoltam, hogy próbáljuk ki az úgynevezett progresszív deszenzibilizációs terápiát, vagyis azt, hogy először meztelenül, de fizikai kontaktus nélkül fekszünk egymás mellett. Ezzel megtapasztalhatnánk, hogy ennek nem kell feltétlenül szexhez vezetnie, de attól még kiválthat jó érzést és megelégedést. A feleségem azonban egyáltalán nem volt érdeklődő, sőt: aktívan ellenezte az ötletet” – fogalmazott levelében a férfi.

A pár egyébként külön hálószobában alszik. A nő egyszer megengedte a férjének, hogy befeküdjön mellé az ágyba, de csak teljesen felöltözve, a férfi azonban ezt kínosnak és megalázónak érezte, mert úgy tűnt neki, hogy a feleségét a legkevésbé sem érdekli az ő jelenléte. „Időnként eszembe jut, hogy megkérdezem, hogy esetleg kereshetem-e máshol az intimitást, de azt hiszem, az a házasságunk végéhez vezetne. Így viszont csapdában érzem magamat. Szeretem a feleségemet, de a neheztelésem egyre inkább növekszik” – olvasható a levélben.

„Megértem, hogy kétségbeesett és szomorú vagy a helyzet miatt. Az igényeid valósak és jogosak, és teljes mértékben megérdemled, hogy boldogabb legyél. Viszont itt valójában nem egy szexuális problémáról van szó, sokkal inkább egy hatalmi harcról, amelyben te állsz vesztésre. Közös feladatotok (lenne), hogy lebontsátok a köztetek lévő falakat, és elérjetek egy kölcsönös empátiát, amely segítségével közös nevezőre tudnátok jutni” – válaszolta Pamela Stephenson Connolly. A szakember párterápiát javasolt a házasság megmentése érdekében.