Tényleg a méret a lényeg? 10 elterjedt tévhit a szexről – és a valóság

Elhiszed, hogy a méret igenis számít az ágyban? Tényleg csak a férfiak küzdhetnek teljesítményszorongással? A pornó valóban tönkreteszi az intimitást? A The Guardian által megkérdezett szakértők segítenek leleplezni a szexuális élettel kapcsolatos legelterjedtebb tévhiteket!

10 tévhit a szexről

A következőkben 10 nagyon elterjedt tévhitet ismertetünk, valamint megmutatjuk a szakértők cáfolatát is. A részleteket tartalmazó galéria megnyitásához kattints az alábbi képre!

11 fotó

Ezt tedd, hogy újra megőrüljetek egymásért

Hosszú távú párkapcsolatokban gyakran előfordulhatnak hullámzások, vagyis vannak jobb és rosszabb időszakok is – ez teljesen természetes. Nem ritka probléma azonban az sem, hogy kialszik a tűz a felek között: az ágyuk kihűl, az intimitás pedig szinte teljesen elpárolog az életükből. Ne csüggedj, ha te is éppen ezzel küzdesz – van megoldás, amelyet egy korábbi cikkünkben meg is találsz!