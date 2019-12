Miért lehet hidegben megfázni?

Még ma is tartja magát a tévhit, hideg időben megfázunk. Ennek főleg a gyerekként hallott anyai intelmek ágyazhatnak meg, hiszen ki ne hallotta volna ezerszer is: hideg van, vegyél fel pulóvert, mert megfázol! Bár az tény, hogy hideg időben könnyebben leszünk náthásak, de azt leszögezhetjük, hogy közvetlenül a hidegnek ehhez semmi köze. Közvetetten azonban annál több.

A hideg orra támadnak a vírusok

Biztosak lehetünk benne, hogy a szokásosnál is fogékonyabbak leszünk a megfázást okozó rhinovírusok rohamára, ha hideg az orrunk. Ennek oka abban rejlik, hogy az orrüreget belülről borító csillószőrös hengerhám - sejtjei a fertőzések szenzorai, amik beindítják a szervezet immunválaszát - a hőmérséklet csökkenésével arányosan veszít védekezőképességéből, így a cseppfertőzéssel terjedő vírusok könnyebben megtelepszenek, majd elszaporodnak az orrban, majd így megfertőzik a szervezetet.

Figyeljünk, hogy ne hűljön ki az a nózi, hiszen akkor hamarabb alakulhat ki nátha. Fotó: iStock

Ezért kell a sál és a forró italok

Az sem véletlen, ha vannak, akik ősztől tavaszig sálat hordanak, és sosem isznak jeges italt. Ők már biztosan kitapasztalták, hogy a torkuk hajlamos megfájdulni a hidegben, hidegtől. A képlet itt is ugyanaz, mint az orrnál. A nyálkahártya gyengülését okozza a hűvös levegő vagy ital, s ezáltal fogékonyabbá válik a gyulladást, fertőzést okozó vírusokra. Nem véletlen tehát az sem, ha megfázáskor forró italok fogyasztása segíti a gyógyulást, hiszen többek között a meggyengült nyálkahártya regenerálódását is segítik.

De akkor mitől fázunk meg?

A már említett rhinovírusoknak közel kétszáz fajtája létezik, ezek okozzák azt a felső légúti gyulladással járó tünetegyüttest, amit a köznyelvben megfázásnak, náthának hívunk. Mint ismeretes, ezek a vírusok cseppfertőzéssel terjednek, aminek a hűvös, nedves idő kedvez. Bár nyáron is előfordulnak hiszen 37 fok alatt kezdenek szaporodni, de akkor jóval ritkábban fertőznek.

Ne higgyük azonban, hogy ha száraz, hideg idő van, akkor védettebbek lehetünk, olyankor ugyanis a levegő páracseppjeiben utazó részecskékről elpárolog a víz, így nemcsak valahová lecsapódva (billentyűzet, kilincs, kapaszkodó) várják a támadás lehetőségét, de képesek lesznek lebegni, hogy bárki könnyen belélegezhesse őket, sőt akár egy szimpla sóhajtással tovább is adja. Ehhez adódik hozzá, hogy a testünk funkciói a hidegben romolhatnak, nem véletlen volt hát az anyai intelem a pulóverről, hiszen fontos, hogy melegen, réteges öltözködéssel biztosítsuk szervezetünknek a megfelelő működéshez szükséges hőmérsékletet.

Milyen jelekből vehetjük észre, hogy szervezetünkben túl kevés a D-vitamin? Részletek itt.

Különösen ajánlott odafigyelni a megfelelő lábbelire, hiszen ha vékony a talpa, átázik, vagy épp túl vastag és beleizzadunk, majd a kinti hidegben az kezdi hűteni a lábunk, az mind-mind hőt von el a szervezetből, lassítja a funkciókat és az immunrendszer védekezőképességét is. Mindehhez vegyük hozzá, hogy télen kevesebb a napfény, emiatt a szervezetünk D-vitaminnal sincs megfelelően ellátva, ami szintén gyengíti az immunrendszert. Több körülöttünk a beteg ember, így matematikailag is nagyobb az esély a megfázásra. Ráadásul az sem segít, ha otthon maradunk a meleg lakásban, s csak ritkán tesszük ki a lábunkat, mivel olyankor a fűtött szobában kiszáradhat, ezáltal gyengülhet az orrnyálkahártya, s emberek közé lépve nagyobb az esély, hogy elkapjuk a bosszantó fertőzést, hiába óvtuk magunkat.

Már a tünetek előtt fertőzhet

Sokszor a kollégák, gyerekek egymást fertőzik egy zárt közösségben, még akkor is, ha a tünetek megjelenésétől kezdve otthon maradnak. Ennek oka, hogy a vírus szervezetünkben való megtelepedése és az első tünetek megjelenése között akár két nap is eltelhet, ám már ekkor is hordozzuk a kórokozókat, s akár meg is fertőzhetünk velük bárkit.

De akkor mit tehetünk? Nyilván az alapvető higiénés szabályokat (például kézmosás naponta többször) be kell tartani. Megfelelő mennyiségű vitamint fogyasztani, rétegesen öltözködni, s nem elkeseredni akkor sem, ha mégis megbetegszünk, hiszen számos olyan készítmény kapható már, amik képesek jelentősen csökkenteni a gyógyulási időt, s még az ízük is jó.