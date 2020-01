Mi a teendő a nátha első jeleinél?

Honnan lehet tudni, hogy náthával vagy influenzával van-e dolgunk? Részletek itt.

Először is nézzük meg közelebbről a tüneteket! Ha megfázásról van szó, akkor valószínűleg eldugul az orrunk, a torkunk fájni, kaparni kezd, köhögünk, tüsszögünk, illetve fáradtnak érezzük magunkat. Hacsak nem tartozunk a magasabb rizikójú csoportba - tehát a kisgyerekek, idősek vagy legyengült immunrendszerűek közé -, jó eséllyel magunktól is leküzdhetjük a náthát.

Pihenés és sok folyadék

Az első, amit mindenképpen tegyünk meg, hogy igyunk minél több folyadékot, mert a hidratálás segít, hogy gyorsabban jól legyünk. Betegség esetén megnő a kiszáradás veszélye, mivel ilyenkor a szervezet hőmérséklete sokszor megemelkedik, illetve több nyák is termelődik. Remek választást jelent a víz, a tea, az erőleves vagy éppen a 100 százalékos gyümölcslevek, az alkoholt és a koffeines italokat viszont ajánlott kerülni ilyenkor.

Az utolsó pillanatban sem késő még lépni a megfázás ellen

Az is fontos, hogy pihenjünk le, amint tudunk: bár ez a tanács nyilvánvalónak tűnik, sokan próbálják meg "lábon kihordani" a betegséget, amivel hosszú távon csak annyit érnek el, hogy szinte biztosan súlyosabbak lesznek a tüneteik, illetve hosszabb lefolyású a megbetegedésük. Ha viszont időben lepihenünk, és hagyjuk dolgozni az immunrendszerünket, akár egy nap alatt is jobban lehetünk.

Amennyiben eldugul az orrunk, tegyünk meg mindent a légutak megtisztítása érdekében. Ez nemcsak azért fontos, mert az orrdugulás kellemetlen, hanem azért is, mert ha a szánkon át kezdünk lélegezni az orrunk helyett, akkor ez kiszáríthatja a nyálkahártyát, amelyen keresztül így könnyebben jutnak be a szervezetbe a különféle kórokozók. A forró italok fogyasztása és a gőzölés hatékony természetes módszerek, de ha nem segítenek, akkor vessünk be valamilyen recept nélkül kapható orrspray-t vagy orrcseppet is.

Ha nincs étvágyunk, akkor is együnk valamit

Van egy népi hiedelem, miszerint a lázat "ki kell éheztetni", tehát jobb nem magunkhoz venni táplálékot, ha felmegy a testhőmérsékletünk. A Harvard Medical School kutatása szerint azonban ez egy téves elképzelés. Ha úgy érezzük, hogy kerülget minket a megfázás, akkor kiemelten fontos, hogy együnk valamit, ami vitamindús, mert szervezetünknek tápanyagokra és energiára van szüksége a betegség leküzdéséhez.

Ügyeljünk arra is, hogy a levegő ne legyen száraz abban a helyiségben, ahol tartózkodunk. A náthát és influenzát okozó vírusok a hideg, száraz levegőjű helyeken szaporodnak leggyorsabban, így ilyenkor a legjobb helyen egy meleg szobában vagyunk, ahol nem engedjük kiszáradni a levegőt. Ez egyébként a légutak tisztán tartásában is segítségünkre lehet.

A felső légúti megbetegedések belobbanásának esélyét az utolsó pillanatban is jelentősen csökkenthetjük sós vizes öblögetéssel, aminek fertőtlenítő hatása van. Egy nagy pohár meleg vízbe tegyünk fél teáskanál sót, és ezzel gargarizáljunk naponta 3-4 alkalommal. Emellett igyunk sok meleg teát, valamint extra C-vitamint és cinket is bevehetünk tabletta formájában.

Forrás: care2.com