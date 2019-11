A vagina környékén található kiütések lehetnek például pattanások is, amelyek egyáltalán nem csak az arcunkon alakulhatnak ki. Ugyanúgy, ahogy a háton vagy éppen a fenéken, az intim területeken is feltűnhet akné. Álljunk ellen a vágynak, hogy kinyomjuk őket - tartsuk a környéküket tisztán, szárazon, és várjuk meg, amíg maguktól elmúlnak.

Az intim szőrtelenítés veszélyei Vonzóbbnak és tettre készebbnek érzik magukat az emberek, miután megszabadultak az intim testrészeiket fedő szőrtől - állítja egy új amerikai tanulmány. De milyen veszélyeket rejthet magában a csupaszság? Kattintson!

Rossz nadrág és borotva miatt is kifejlődhet

A kiütéseket az is okozhatja, hogy a szőrtelenítési módszer, amelyet használunk, irritálja a bőrünket. Amellett, hogy ezen a területen a bőr fokozottan érzékeny, könnyebben alakul ki szőrbenövés is, illetve ha például nem cseréljük elég gyakran a borotvánkat, könnyen fertőzést is kaphatunk.

Az intim területen lévő dudorok lehetnek akár új anyajegyek vagy kisebb szemölcsök, amelyek nagy része általában nem igényel külön orvosi kezelést. Ugyanakkor a tökéletes biztonságérzet érdekében ezeket is érdemes megnézetni bőrgyógyásszal, főleg, ha méretük, színük, formájuk furcsa - különösen azoknak, akik a napozás szerelmesei.

Pattanások és anyajegyek is lehetnek az egyenetlenségek, de akár fertőzést is jelezhetnek

A piros vagy egyéb színű dudorok oka lehet még egy elfertőződött verejtékmirigy is - ilyenkor duzzadt, vörös, érintésre fájdalmas bőrelváltozást tapasztalhatunk. Azok a nők, akik rendszeresen járnak leggingsben edzeni (tehát a nagy többség), valószínűleg találkozott már ilyennel. Az elzáródott, esetleg el is fertőződött verejtékmirigyek környékét mindig tisztán kell tartani és mosakodás után szárazra törölni. Orvoshoz akkor érdemes fordulni ezekkel, ha az elfertőződés jeleit mutatják, egyébként a megfelelő higiéniával a gyógyulásukat is gyorsítani lehet, illetve eleve már a kialakulásuk is elkerülhető. Lényeg, hogy sportolás után minél hamarabb tiszta és száraz ruhába bújjunk.

Kialakulhat továbbá ezen a részen úgynevezett faggyúdaganat, amelynek fő oka a terület elégtelen szellőzése, illetve összedörzsölődése a ruhával. Könnyen el is fertőződik, de szerencsére afertőzésaz adott területnél nem terjed tovább. A legtöbb esetben magától gyógyul, de ha mégsem, orvos írhat fel rá fertőtlenítő, hámosító kenőcsöt.

A vagina környékén megjelenő szemölcsöket HPV, azaz humán papillomavírus is okozhatja - általában bőrszínűek vagy kicsit sötétebbek. Minden esetben érdemes megvizsgáltatni, hogy valóban HPV okozta szemölcsökről van-e szó, mivel ezek megnövelhetik améhnyakrákkialakulásának esélyét.

Forrás: womenshealthmag.com