Viszket, csíp, ég – így ápold az intim részeket, hogy ne érjen utol a fertőzés

A hüvely alapvetően öntisztuló szerv, ez azonban nem jelenti azt, hogy semmit nem kell tennünk az egészségéért. Ha nem tartasz be néhány szabályt, akkor a kórokozók, gombák kellemetlen tüneteket, hosszú távon pedig akár komoly, nehezen kikezelhető fertőzéseket is okozhatnak.
Amit megtehetsz a hüvely egészségéért
- Ne használj szappant, tusfürdőt és intim lemosókat, bőven elég a langyos víz. Kerüld az illatosított törlőkendők és intim dezodorok használatát is! Ezek a termékek ugyanis felboríthatják a hüvely természetes egyensúlyát.
- Ne ess túlzásba a tisztálkodással! A nemi szervek napi egyszeri mosása éppen elegendő. Ha túl sokszor mosakodsz, eltávolíthatod a hasznos baktériumokat, így a kórokozók könnyebben megtelepedhetnek, és kellemetlen tüneteket válthatnak ki.
- A menstruáció ideje alatt viszont naponta többször is mosakodj meg a zuhany alatt! A meleg vizes kádban való fürdőzés és a szex ilyenkor nem ajánlott.
- A tampont ne hagyd bent 4 óránál tovább, éjszaka tehát kelj fel cserélni, vagy arra az időre válaszd inkább a betétet! Tamponhasználat előtt és után pedig alaposan moss kezet!
- Ne alkalmazz hüvelyöblítést! A hüvely belső zuhanyozása azzal a veszéllyel jár, hogy kimosod az egészséges baktériumokat, a hüvely természetes flórája felborul, ami fájdalmat, szárazságot és irritációt okozhat. A rendszeres öblítés ilyen módon ideális környezetet teremt a kórokozó baktériumok és gombák elszaporodásához.
- Ne borotváld le a szőrt odalent! A szeméremszőrzet ugyanis megvédi nemi szervedet a szennyeződésektől és a baktériumoktól. A borotválkozó és szőrtelenítő termékek ráadásul károsítják a terület érzékeny bőrét, irritációt és helyi fertőzést okozhatnak.
- Viselj jó minőségű, pamut fehérneműket! Ezek lehetővé teszik, hogy a bőr lélegezzen.
- Vizelés után a WC-papírral a hüvely felől a végbélnyílás felé törölj, így megakadályozva, hogy a hüvelybe bélbaktérium kerüljön.