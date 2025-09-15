Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Viszket, csíp, ég – így ápold az intim részeket, hogy ne érjen utol a fertőzés

Nemes-Mozer Mária
Szerző Nemes-Mozer Mária

A hüvely kényes és sérülékeny terület, fontos tehát, hogy megfelelően ápold, elkerülve így a kellemetlen fertőzéseket.

A hüvely alapvetően öntisztuló szerv, ez azonban nem jelenti azt, hogy semmit nem kell tennünk az egészségéért. Ha nem tartasz be néhány szabályt, akkor a kórokozók, gombák kellemetlen tüneteket, hosszú távon pedig akár komoly, nehezen kikezelhető fertőzéseket is okozhatnak. 

Nő folyékony szappant nyom a tenyerébe a tusoló alatt.
A hüvely tisztán tartásához semmilyen folyékony szappanra nincs szükség. Fotó: Getty Images

Amit megtehetsz a hüvely egészségéért

  • Ne használj szappant, tusfürdőt és intim lemosókat, bőven elég a langyos víz. Kerüld az illatosított törlőkendők és intim dezodorok használatát is! Ezek a termékek ugyanis felboríthatják a hüvely természetes egyensúlyát.
  • Ne ess túlzásba a tisztálkodással! A nemi szervek napi egyszeri mosása éppen elegendő. Ha túl sokszor mosakodsz, eltávolíthatod a hasznos baktériumokat, így a kórokozók könnyebben megtelepedhetnek, és kellemetlen tüneteket válthatnak ki.
  • A menstruáció ideje alatt viszont naponta többször is mosakodj meg a zuhany alatt! A meleg vizes kádban való fürdőzés és a szex ilyenkor nem ajánlott.
  • A tampont ne hagyd bent 4 óránál tovább, éjszaka tehát kelj fel cserélni, vagy arra az időre válaszd inkább a betétet! Tamponhasználat előtt és után pedig alaposan moss kezet!
  • Ne alkalmazz hüvelyöblítést! A hüvely belső zuhanyozása azzal a veszéllyel jár, hogy kimosod az egészséges baktériumokat, a hüvely természetes flórája felborul, ami fájdalmat, szárazságot és irritációt okozhat. A rendszeres öblítés ilyen módon ideális környezetet teremt a kórokozó baktériumok és gombák elszaporodásához.
  • Ne borotváld le a szőrt odalent! A szeméremszőrzet ugyanis megvédi nemi szervedet a szennyeződésektől és a baktériumoktól. A borotválkozó és szőrtelenítő termékek ráadásul károsítják a terület érzékeny bőrét, irritációt és helyi fertőzést okozhatnak.
  • Viselj jó minőségű, pamut fehérneműket! Ezek lehetővé teszik, hogy a bőr lélegezzen.
  • Vizelés után a WC-papírral a hüvely felől a végbélnyílás felé törölj, így megakadályozva, hogy a hüvelybe bélbaktérium kerüljön.

hüvely intim higiénia bakteriális fertőzések vaginózis hüvelytisztítás a hüvely egészsége

Még több cikk
