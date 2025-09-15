Viszket, csíp, ég – így ápold az intim részeket, hogy ne érjen utol a fertőzés

Bár a nyárnak vége, a szívférgesség veszélye nem múlt el. A szúnyogok aktivitása a melegebb hónapokban a legnagyobb, de ősszel is találkozhatunk velük – különösen a klímaváltozás miatt egyre hosszabb szúnyogszezonban. A vérszívók csípése pedig a házi kedvencünkre is veszélyt jelenthet. Többek között a súlyos, sokszor végzetes szívférgesség is ilyen módon terjedhet, ami a közhiedelemmel ellentétben a macskákban is kifejlődhet.