Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+15° +29°
Nincs front

8-féle jelet is küld a tested, ha ideje pihenni – Nem csak a fáradtság utalhat kimerültségre

Nemes-Mozer Mária
Szerző Nemes-Mozer Mária

Leragad a szemed, folyton ásítasz és alig bírsz koncentrálni? Egyértelműen fáradt vagy. A kimerültségre azonban ennél komolyabb tünetek is utalhatnak.

A kimerültség lehet szellemi vagy fizikai, de a kettő gyakran együtt jelentkezik. Egy stresszesebb nap, túlórázás vagy teljesítménytúra után nem meglepő, ha az ember fáradtnak érzi magát. Ha azonban indokolatlanul jelentkeznek a kellemetlen tünetek, és pihenés ellenére állandósulnak, illetve rontják a teljesítményt, mindenképpen orvoshoz kell fordulni.

Ez is érdekelhet

idős ember kezei
Kézremegés, gyengülő izomerő is utalhat kimerültségre. Fotó: Getty Images

A kimerültség jelei

Ez állhat a kimerültség hátterében

  • túlhajszolt életmód
  • nem megfelelő folyadékfogyasztás, kiszáradás
  • elégtelen idejű vagy minőségű alvás, álmatlanság, alvászavarok; az is ronthat a pihenés minőségén, ha például nincs egy meghatározott napirended, és emiatt nem azonos időben fekszel le és kelsz fel mindennap
  • egyoldalú, egészségtelen táplálkozás, például túl sok feldolgozott, nehezen emészthető, zsíros étel, és túlsúly, vagy éppen túlzott kalóriamegvonással járó fogyókúra és alultápláltság
  • hiánybetegség: különösen a B-vitaminok és a D-vitamin, a magnézium, a kálium, a cink és a vas hiánya nyilvánulhat meg állandó álmosságban
  • stressz, depresszió, illetve az ezekre szedett gyógyszerek; bizonyos nyugtatók, antidepresszánsok, vérnyomáscsökkentők és a régebbi típusú allergia elleni szerek is okozhatnak gyengeséget
  • rossz levegőjű, oxigénhiányos szoba
  • túlzásba vitt táplálékkiegészítők, például A-, B6-, D-, E-vitamin, folsav, kalcium, magnézium vagy vas
  • bizonyos betegségek, például influenza, vérszegénység, alacsony vérnyomás, szívritmuszavar, pajzsmirigybetegségek, diabétesz, alvási apnoé, migrén, illetve akár daganatos megbetegedések
  • dohányzás

Ami segíthet

Fáradtság ellen nincsen pirula, amelytől egy csapásra megszűnik a probléma. A tünetek megszüntetéséhez mindig azok okát kell feltárni. Ha a diagnosztikai vizsgálatok (fizikai és laborvizsgálatok) nem tárnak fel a fáradtságot megmagyarázó fizikai eltérést, betegséget, akkor az orvosok általában életmódbeli és étrendi módosításokat javasolhatnak.

Kvíz: tudod, mit jelentenek az orvosi rövidítések? – 10 rejtélyes betűszó TSH-tól az IBS-ig

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

  • Javíts alvási szokásaidon! Alakíts ki egy mindennapos rutint, délután már ne kávézz, este pedig idejében szakadj el a telefonodtól!
  • Mozogj rendszeresen! Már az is segíthet, ha mindennap egy megállóval előbb leszállsz úton a munkahelyed felé.
  • Bánj csínján a koffeinnel, vízből viszont fogyassz többet! 
  • Törekedj az egészséges táplálkozásra, amellyel elkerülhető a túlsúly vagy a kóros soványság.
  • Találd meg a saját stresszkezelési technikádat! Jó lehet a meditáció, a sport, a jóga vagy a rendszeres séta, de a tudatos légzés is sokat segíthet.
  • Kerüld az alkoholt, a nikotint és a drogokat!
  • Az orvos bizonyos esetben kognitív viselkedésterápiát javasolhat.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

stressz vashiány alvási apnoé fáradtság kimerültség alvásproblémák állandó fáradtság

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Nincs front
Maximum: +29 °C
Minimum: +15 °C

Napos időre van kilátás gomoly-, keleten fátyolfelhőkkel is. Kevés helyen valószínű zápor, zivatar - főként hazánk keleti, délkeleti felén. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz, zivatarok környékén előfordulhat erős széllökés is. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 34 fok között várható, délkeleten, keleten lesz a legmelegebb idő. Késő estére 17 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet. Holnap érkezik a következő hidegfront.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra