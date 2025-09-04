8-féle jelet is küld a tested, ha ideje pihenni – Nem csak a fáradtság utalhat kimerültségre

A kimerültség lehet szellemi vagy fizikai, de a kettő gyakran együtt jelentkezik. Egy stresszesebb nap, túlórázás vagy teljesítménytúra után nem meglepő, ha az ember fáradtnak érzi magát. Ha azonban indokolatlanul jelentkeznek a kellemetlen tünetek, és pihenés ellenére állandósulnak, illetve rontják a teljesítményt, mindenképpen orvoshoz kell fordulni.
A kimerültség jelei
- gyengeség, álmosság
- izomfájdalom, izommerevség
- végtagok elnehezülése; lassú, bizonytalan mozdulatok
- izomremegés, izomgörcsök, gyengülő izomerő
- szemek, kezek remegése
- szédülés, ájulás
- szemkáprázás
- koncentrációs zavar, romló emlékezet, memóriagondok
Ez állhat a kimerültség hátterében
- túlhajszolt életmód
- nem megfelelő folyadékfogyasztás, kiszáradás
- elégtelen idejű vagy minőségű alvás, álmatlanság, alvászavarok; az is ronthat a pihenés minőségén, ha például nincs egy meghatározott napirended, és emiatt nem azonos időben fekszel le és kelsz fel mindennap
- egyoldalú, egészségtelen táplálkozás, például túl sok feldolgozott, nehezen emészthető, zsíros étel, és túlsúly, vagy éppen túlzott kalóriamegvonással járó fogyókúra és alultápláltság
- hiánybetegség: különösen a B-vitaminok és a D-vitamin, a magnézium, a kálium, a cink és a vas hiánya nyilvánulhat meg állandó álmosságban
- stressz, depresszió, illetve az ezekre szedett gyógyszerek; bizonyos nyugtatók, antidepresszánsok, vérnyomáscsökkentők és a régebbi típusú allergia elleni szerek is okozhatnak gyengeséget
- rossz levegőjű, oxigénhiányos szoba
- túlzásba vitt táplálékkiegészítők, például A-, B6-, D-, E-vitamin, folsav, kalcium, magnézium vagy vas
- bizonyos betegségek, például influenza, vérszegénység, alacsony vérnyomás, szívritmuszavar, pajzsmirigybetegségek, diabétesz, alvási apnoé, migrén, illetve akár daganatos megbetegedések
- dohányzás
Ami segíthet
Fáradtság ellen nincsen pirula, amelytől egy csapásra megszűnik a probléma. A tünetek megszüntetéséhez mindig azok okát kell feltárni. Ha a diagnosztikai vizsgálatok (fizikai és laborvizsgálatok) nem tárnak fel a fáradtságot megmagyarázó fizikai eltérést, betegséget, akkor az orvosok általában életmódbeli és étrendi módosításokat javasolhatnak.
- Javíts alvási szokásaidon! Alakíts ki egy mindennapos rutint, délután már ne kávézz, este pedig idejében szakadj el a telefonodtól!
- Mozogj rendszeresen! Már az is segíthet, ha mindennap egy megállóval előbb leszállsz úton a munkahelyed felé.
- Bánj csínján a koffeinnel, vízből viszont fogyassz többet!
- Törekedj az egészséges táplálkozásra, amellyel elkerülhető a túlsúly vagy a kóros soványság.
- Találd meg a saját stresszkezelési technikádat! Jó lehet a meditáció, a sport, a jóga vagy a rendszeres séta, de a tudatos légzés is sokat segíthet.
- Kerüld az alkoholt, a nikotint és a drogokat!
- Az orvos bizonyos esetben kognitív viselkedésterápiát javasolhat.