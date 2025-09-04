8-féle jelet is küld a tested, ha ideje pihenni – Nem csak a fáradtság utalhat kimerültségre

A kimerültség lehet szellemi vagy fizikai, de a kettő gyakran együtt jelentkezik. Egy stresszesebb nap, túlórázás vagy teljesítménytúra után nem meglepő, ha az ember fáradtnak érzi magát. Ha azonban indokolatlanul jelentkeznek a kellemetlen tünetek, és pihenés ellenére állandósulnak, illetve rontják a teljesítményt, mindenképpen orvoshoz kell fordulni.

Kézremegés, gyengülő izomerő is utalhat kimerültségre. Fotó: Getty Images

A kimerültség jelei

gyengeség, álmosság

izomfájdalom, izommerevség

végtagok elnehezülése; lassú, bizonytalan mozdulatok

izomremegés, izomgörcsök, gyengülő izomerő

szemek, kezek remegése

szédülés, ájulás

szemkáprázás

koncentrációs zavar, romló emlékezet, memóriagondok

Ez állhat a kimerültség hátterében

túlhajszolt életmód

nem megfelelő folyadékfogyasztás, kiszáradás

elégtelen idejű vagy minőségű alvás, álmatlanság, alvászavarok; az is ronthat a pihenés minőségén, ha például nincs egy meghatározott napirended, és emiatt nem azonos időben fekszel le és kelsz fel mindennap

egyoldalú, egészségtelen táplálkozás, például túl sok feldolgozott, nehezen emészthető, zsíros étel, és túlsúly, vagy éppen túlzott kalóriamegvonással járó fogyókúra és alultápláltság

hiánybetegség: különösen a B-vitaminok és a D-vitamin, a magnézium, a kálium, a cink és a vas hiánya nyilvánulhat meg állandó álmosságban

stressz, depresszió, illetve az ezekre szedett gyógyszerek; bizonyos nyugtatók, antidepresszánsok, vérnyomáscsökkentők és a régebbi típusú allergia elleni szerek is okozhatnak gyengeséget

rossz levegőjű, oxigénhiányos szoba

túlzásba vitt táplálékkiegészítők, például A-, B6-, D-, E-vitamin, folsav, kalcium, magnézium vagy vas

bizonyos betegségek, például influenza, vérszegénység, alacsony vérnyomás, szívritmuszavar, pajzsmirigybetegségek, diabétesz, alvási apnoé, migrén, illetve akár daganatos megbetegedések

dohányzás

Ami segíthet

Fáradtság ellen nincsen pirula, amelytől egy csapásra megszűnik a probléma. A tünetek megszüntetéséhez mindig azok okát kell feltárni. Ha a diagnosztikai vizsgálatok (fizikai és laborvizsgálatok) nem tárnak fel a fáradtságot megmagyarázó fizikai eltérést, betegséget, akkor az orvosok általában életmódbeli és étrendi módosításokat javasolhatnak.