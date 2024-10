Állandó indokolatlan fáradtság? Ezek lehetnek az okai

Egy-egy hajnalig táncolós, esetleg végigdolgozott vagy a beteg gyermeked mellett átvirrasztott éjszaka után valószínűleg téged sem lep meg, ha másnap fáradt vagy, illetve alig tudsz ébren maradni és koncentrálni. De egy fizikailag megterhelő feladat után is érthető az alacsony energiaszint, akárcsak akkor, amikor idő hiányában nem eszel annyit, amennyit kellene. De mire gyanakodj, illetve mihez kezdj, ha az állandó fáradtsággal látszólag ok nélkül kell mindennap megküzdened? Nézzük, milyen okok húzódhatnak a furcsa jelenség hátterében.

Komoly egészségi vagy szervi problémát is jelezhet az állandó fáradtság. Fotó: Getty Images

Alvászavarok

Alvászavar esetén nem feltétlenül az alvás mennyisége jelenti a probléma forrását, hanem a nem kielégítő minősége. Ronthat például a pihenés minőségén, ha nincs egy meghatározott napirended, és emiatt nem azonos időben fekszel le és kelsz fel mindennap. Szintén gondot okozhat, ha tévézel vagy telefonozol, a képernyőkből jövő kék fény ugyanis megakadályozza az alvási ciklust szabályozó melatonin nevű hormon termelődését.

A legjobb, ha zuhanyozás után, egy kényelmes pizsamában – esetleg meztelenül – bújsz ágyba. A hálószobád legyen kellően sötét, az alváshoz ideális hőmérséklet pedig 18-19 Celsius-fok. Alvásod minőségét továbbá füldugó használatával is javíthatod.

Nem megfelelő életmód

A túl kevés vagy rendszertelen alvás mellett rengeteg életmódbeli döntésed befolyásolhatja a napközbeni energiaszintedet. Meglepő lehet, de nem csupán a túlhajszoltság, hanem a mozgásszegény életmód, az unalom, illetve a túlzott koffeinbevitel is okozhat kóros fáradtságot. Ezenkívül az alábbiak is eredményezhetnek kimerültséget, gyengeséget:

dohányzás;

túl sok stressz és/vagy nem megfelelő stresszkezelés;

egyoldalú és egészségtelen táplálkozás;

túl sok nehezen emészthető, zsíros étel fogyasztása;

elhízás;

túlzott kalóriamegvonással járó fogyókúra.

Hiánybetegségek

A fáradékonyság mögött az alultápláltság, a kiszáradás, illetve valamilyen hiánybetegség is állhat. Különösen a B- és a D-vitamin, a magnézium, a kálium, a cink és a vas hiánya nyilvánulhat meg állandó álmosságban, erőtlenségben. Egyes hiánybetegségek hátterében egyébként nem csupán a nem megfelelő táplálkozási szokások, hanem akár felszívódási zavarok – például cöliákia – is megbújhat.

A nőknél jelentkező ólmos fáradtság gyakran jár együtt a havi vérzéssel, ennek magyarázata a vas- és vérveszteségben keresendő. A vashiányos vérszegénység azt jelenti, hogy nem termelődik elég vörösvérsejt, így pedig a szervek és a szövetek nem kapnak elegendő oxigént.

Nincs kifogás: mozogni kell!

Érthető, ha hullafáradtan alig tudod rávenni magadat a sportolásra, de hidd el, megéri erőt venni magadon és belevágni! A testmozgás ugyanis a hangulatodra és az energiaszintedre is igen pozitívan hat, ezt ráadásul már rövid idő elteltével érezheted. A megfelelő szívműködés és az egészséges keringés támogatása érdekében érdemes lehet kipróbálni magnéziumot és káliumot egyaránt tartalmazó vény nélkül kapható termék szedését.

Fertőzések és pszichés betegségek

A kóros kimerültség érzését egyes akut, lázzal járó betegségek is kiválthatják, úgymint az influenza, a fertőző májgyulladás vagy az úgynevezett csókbetegség. Lehet az oka továbbá valamilyen krónikus fertőzés is, például TBC, AIDS vagy Lyme-kór is. A mentális betegségek közül leginkább a depresszióhoz társulhat jellemző tünetként a fáradékonyság.

Krónikus betegségek

A konstans fáradtság akár a szívroham egyik előjele is lehet, valamint több komolyabb betegség jelenlétéről is árulkodhat. Jelezhet például:

cukorbetegséget,

pajzsmirigy-alulműködést,

Hashimoto-betegséget (más néven autoimmun pajzsmirigygyulladást),

egyéb autoimmun betegségeket,

krónikus szívelégtelenséget,

veseelégtelenséget,

krónikus májgyulladást,

májzsugorodás,

krónikus tüdőbetegséget,

daganatos betegséget,

kórosan alacsony vérnyomást,

szívritmuszavart,

vagy érbetegséget.

Gyógyszerek

Fontos tudni továbbá, hogy egyes gyógyszerek szedése is járhat mellékhatásként gyengeséggel, hirtelen rád törő fáradtsággal. Ilyenek egyebek mellett a nyugtatók, az antidepresszánsok, a vérnyomáscsökkentők és a régebbi típusú allergia elleni szerek is. Ezeken kívül a kemoterápia utóhatásai között is gyakran szerepel az álmosság, kimerültség.



