A feldolgozott húsok és a cukros üdítők kis mennyiségben is növelhetik bizonyos életveszélyes betegségek rizikóját. Már napi egyetlen csík szalonnánál, hot-dognál vagy egy doboz üdítőnél kevesebb elfogyasztása is összefüggésbe hozható a 2-es típusú cukorbetegség, a vastagbélrák, illetve az iszkémiás szívbetegség magasabb kockázatával – számolt be a Health a Texas Christian University legújabb kutatásának eredményeiről.

Mit is jelent ez számszerűsítve?

A feldolgozott húsok esetében már napi 0,6–57 gramm – úgy öt szelet szalonna is 11 százalékkal növeli a 2-es típusú cukorbetegség és 7 százalékkal a vastagbélrák kockázatát. Napi egyetlen hot-dog pedig 30 százalékkal növeli a 2-es típusú cukorbetegség, 26 százalékkal a vastagbélrák veszélyét.

Napi 3,5 deci (vagyis egy nagyobb pohárnyi) cukros üdítőital 8 százalékkal növeli a 2-es típusú cukorbetegség kockázatát, és kissé megnöveli az iszkémiás szívbetegség rizikóját is.

Miért veszélyes a virsli, a kolbász és a felvágottak?

Összefüggésben állnak a fokozott gyulladással és az oxidatív stresszel, amelyekről ismert, hogy hozzájárulnak a cukorbetegséghez és a szívbetegségekhez.

Magas zsír-, telítettzsír- és nátriumtartalmúak. A túlzott fogyasztásuk így befolyásolhatja a lipidszintet, növelheti a koleszterinszintet, illetve a vérnyomást.

Az előállításukhoz használt technológiák – például a füstölés vagy a pácolás – szintén káros, rákkeltő vegyületek képződéséhez vezethetnek, amelyek károsítják a DNS-t.

Tele vannak nitrátokkal és nitritekkel – olyan adalékanyagokkal, amelyeket a vastagbélrák és más rákos megbetegedések kialakulásához kötnek.

És mi a helyzet a cukros italokkal?

Ezek azért kerültek fel a feketelistára, mert rendszeres fogyasztásuk hozzájárul az elhízáshoz, amely köztudottan a szívbetegségek rizikótényezője. Emellett a hozzáadott cukrok megzavarhatják a bélflórát és csökkenthetik a bélbaktériumok sokféleségét is, ez pedig ronthatja a szervezet tápanyagfelszívó képességét, gyulladást válthat ki, és anyagcsere-szabályozási zavarokhoz vezethet.

Alkalomszerűen belefér

Korábban is számos tanulmány utalt már arra, hogy a feldolgozott húsok, a cukrozott italok és a transzzsírok hozzájárulnak a krónikus betegségekhez, azt azonban kevesen vizsgálták, hogy ezekből mennyi biztonságos. Ha ezeket az élelmiszereket minimálisra csökkentjük, már az jelentősen csökkentheti az életveszélyes betegségek kockázatát. Fontos tehát, hogy ne fogyasszunk rendszeresen és semmiképpen sem naponta ilyen típusú ételeket – emelik ki a kutatók.

Ennek felismeréséhez a kutatók több mint hatvan olyan tanulmányt értékeltek, amelyek korábban a három élelmiszer-kategória és a 2-es típusú cukorbetegség, a vastagbélrák, illetve az iszkémiás szívbetegség kockázata közötti összefüggést vizsgálták. Az eredmények alapján elmondható: a feldolgozott élelmiszerek és italok nagyon kis mennyiségű fogyasztása már növelte a kockázatot, és minél többet eszik valaki, annál nagyobb a veszély.