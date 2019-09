5 tévhit a cukorbetegségről

Hatalmas fiziológiai különbség van a kettő között. Azgyakorlatilag azt jelenti, hogy testünk nem termel elég inzulint. Ez probléma, ugyanis a hasnyálmirigy által gyártott hormon hatására válik az elfogyasztott ételből a sejtjeinkbe kerülő, energiát szolgáltató glükóz. Az egyes típusú diabétesz autoimmun betegség, amely elpusztítja a szervezet inzulintermelő sejtjeit.Ezzel szembenakkor fejlődik ki, amikor a test nem tudja hatékonyan felhasználni a termelődő inzulint: gyakorlatilag ezt hívjuk inzulinrezisztenciának . Míg minden egyes típusú cukorbetegnek szüksége van az inzulininjekciókra, addig a kettes típusúaknak csak mintegy 30 százaléka igényel csak ilyen kezelést. kettes típusú cukorbetegséget ugyanis inzulin helyett lehet metformin-tablettával vagy hasonló olyan gyógyszerekkel kezelni, amelyek csökkentik a vér cukortartalmát és fokozzák a szervezet inzulinválaszát. Aés a lassan felszívódó szénhidrátok fogyasztása is javítja a kettes típusú cukorbeteg állapotát.

Nem minden cukorbetegen észlelhetők a tipikus tünetek: a kiolthatatlan szomj, a folyamatos vécézés, a végtagok zsibbadása. Figyeljünk a következőkre is: lehet, hogy valami gond lehet a vércukrunkkal, ha ezeket észleljük.

Mivel ezek lassítják az emésztést, abban is segítenek, hogy stabilabban tudjuk tartani vércukorszintünket. Vannak olyanok, akik úgy vélik, hogy ha inzulint adnak be maguknak , bármit megehetnek utána. Mindennek hatására nagyobb vércukor-ingadozásokat lehet tapasztalni, az egyes szervekre pedig szokatlanul nagy terhelés kerül és a vércukor is leeshet - ez