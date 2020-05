Az alvás egyik legjobb hatása

A Sleep című szaklapban megjelent tanulmány szerint a kielégítő mennyiségű alvásnak fontos szerepe van bizonyos krónikus fájdalmak kezelésében és sebészeti eljárások előkészítésében. A kutatók egy kísérlet keretében összehasonlították ugyanis a jóalvásés a codein (egy bizonyos fájdalomcsillapító) hatását a fájdalomérzetre, és érdekes eredményre jutottak.

Jobb, mint a gyógyszer?

A kísérletbe 18 egészséges, fájdalommal nem küzdő önkéntest vontak be. Véletlenszerűen két csoportra osztották őket négy éjszakára, és amíg az egyik csoport a megszokott időtartamban pihent, a másik csoportnak 10 órát kellett ágyban töltenie, vagyis több lehetőséget kapott az alvásra. Később az objektív nappali álmosságukat úgynevezett alvási látenciateszttel mérték, míg a fájdalomérzékenységüket sugárzó hőingerrel vizsgálták.

A jó minőségű és mennyiségű alvás növeli a fájdalomtűrést?

A megfigyelések azt mutatták, hogy a meghosszabbított alvási csoport 1,8 órával többet aludt, mint a másik, aminek eredményeként nőtt a nappali éberségük, amely pedig összefüggésbe hozható az alacsonyabb fájdalomérzékenységgel. Ennél a csoportnál ugyanis 25 százalékkal nőtt az idő, amíg a résztvevők ki tudták tenni az ujjukat a sugárzó hőnek. Ez már csak azért is döbbenetes, mert az eredmény jelentősebb, mint amit 60 mg codein használatával értek el.

Ez a következtetés a kutatók szerint fordítva is igaz: a megnövekedett fájdalomérzékenység akár a nem kielégítő mennyiségű és minőségű alvás következménye is lehet.

Visszafele is működik

Nagy valószínűséggel az alvás és a fájdalomérzet kapcsolata mindkét irányban működik. "Tehát megfelelő fájdalomcsillapítással akár az alvás minősége is javítható és a megfelelő, kielégítő alvás hozzájárulhat a fájdalmak enyhítéséhez is" - hangsúlyozza Dr. Vida Zsuzsanna, a JóAlvás Központ neurológus főorvosa, szomnológus.

"Egy-egy rossz éjszaka nem jelent problémát, de mindenképpen fel kell figyelni arra, ha az alvásproblémák állandósulni látszanak. Nemcsak az lehet figyelmeztető jel, ha konkrétan ébren vagyunk éjszaka, de az is, ha elkezdünk félni az elalvástól, ha szorongunk, ha úgy érezzük, egész éjszaka jár az agyunk, ha nem tudjuk elengedni a zavaró gondolatokat, ha nappal nehezen koncentrálunk, ingerlékenyek, fáradékonyak vagyunk, ha romlik a teljesítőképességünk" - magyarázza a szakember.

Bármilyen alvászavarról vagy alváshoz kapcsolódó problémáról van szó, elsősorban ki kell deríteni, hogy milyen okok vannak a háttérben. Az orvosi kivizsgálás során fény derülhet olyan alvásbetegségre vagy egyéb - belgyógyászati, pszichiátriai, fül-orr-gégészeti, kardiológiai, pulmonológiai, urológiai - eltérésekre, amelyek kezelésével az álmatlanság vagy más alvási rendellenesség is megszüntethető.

Forrás: JóAlvás Központ